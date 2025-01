Em atualização

Um homem foi detido esta quarta-feira na entrada do Capitólio dos Estados Unidos da América, na capital do país, na posse de uma mala com “três facas e uma machete”, informa a polícia em comunicado.

“Durante o controlo de segurança nas portas norte, os nossos agentes detetaram uma machete no saco do homem, pararam a máquina de raios X, detiveram o homem e protegeram a machete”, lê-se no comunicado.

De acordo com jornal Politico, a detenção aconteceu horas antes de Donald Trump fazer a sua planeada visita ao local onde jaz o antigo presidente Jimmy Carter. As autoridades ainda não revelaram a identidade do detido, ou as suas motivações. Mas avançaram que será acusado de múltiplos crimes relacionados com o porte de armas perigosas.