O corpo de um refém israelita, Youssef Al-Ziyadne (53 anos), foi encontrado pelos militares israelitas em túneis na Faixa de Gaza, confirmaram esta quarta-feira as Forças de Defesa de Israel (IDF). O comunicado das autoridades israelitas surgiu pouco tempo depois da família Al-Ziyadne e o ministro da Defesa de Israel terem confirmado a descoberta do corpo de Youssef, mas também o do seu filho Hamza (22 anos).

Segundo as IDF, o corpo de Youssef foi localizado num túnel na zona de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. A causa da morte ainda está sob investigação, embora, de acordo com as avaliações iniciais, não tenha ocorrido recentemente. No mesmo túnel estavam também os corpos de dois operacionais do Hamas, que os militares israelitas acreditam que tenham tido a função de vigiar reféns.

The @IDF has found in Gaza the bodies of Yusouf and Hamza Al- Ziyadne, who were kidnapped alive, by #Hamas, on 7.10.23. IDF returned the bodies to Israel Our condolences to the Al- Ziyadne family ????️????️ pic.twitter.com/2S6ZTApH1o — Ambassador Idit Rosenzweig-Abu (@IditAbu) January 8, 2025

No comunicado, porém, as IDF contradizem a informação antes transmitida por Israel Katz, referindo apenas a descoberta de evidências que “levantam preocupações sobre a vida do jovem” Hamza, filho de 22 anos de Youssef.

אני מבקש להביע תנחומים עמוקים למשפחת אלזיאדנה עם מציאת גופותיהם של יוסף וחמזה, שנחטפו בידי מרצחי חמאס ב-7 באוקטובר, וחולצו במבצע גבורה של לוחמינו הגיבורים. במהלך כהונתי כשר החוץ ליוויתי את המשפחה האמיצה ברגעים הקשים, ונקשרתי במיוחד לעלי, אחיו של יוסף ודודו של חמזה, שליווה אותי… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 8, 2025

Youssef Al-Ziyadne, de 53 anos, foi sequestrado pelos operacionais do Hamas durante o ataque de 7 de outubro de 2023, juntamente com três dos seus filhos: Hamza, de 22 anos, Bilal Al-Ziyadne, 18, e Aisha Al-Ziyadne, 17, enquanto trabalhava no kibbutz Holit (muito próximo da fronteira com a Faixa de Gaza e com o Egipto).

Bilal e Aisha foram libertados no dia 30 de novembro de 2023, após mais de 50 dias em cativeiro. Até agora, Youssef e Hamza estavam no grupo de 101 reféns considerados vivos. As autoridades israelitas acreditam que um terço dos reféns poderão estar mortos.