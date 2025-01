O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, participam no sábado no encontro dos Autarcas Social-Democratas, “um pontapé de saída” na preparação das eleições locais.

Em declarações à Lusa, o presidente dos Autarcas Social-Democratas (ASD), Pedro Pimpão, explicou que o 5.º encontro anual desta estrutura vai realizar-se em Ovar, no sábado à tarde, e terá um significado especial.

“A ideia é dar um pontapé de saída num ano em que as eleições autárquicas vão marcar a agenda política (…) O objetivo é unir e mobilizar os militantes em torno da estratégia para as próximas autárquicas”, explicou.

O presidente dos ASD recordou que a moção do líder do PSD e o documento orientador para as autárquicas de setembro/outubro já aprovado pela direção passa por “aumentar o número de eleitos em Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia”, com o objetivo de o PSD voltar a ser “o partido dominante na Associação Nacional de Municípios e de Freguesias”.

Sobre a presença de Luís Marques Mendes, que já admitiu a possibilidade de ser candidato a Presidente da República no próximo ano (e que Montenegro disse encaixar no perfil de candidato que o PSD pretende apoiar), Pedro Pimpão lembrou que o atual comentador televisivo já foi líder dos sociais-democratas e teve “responsabilidades na preparação de autárquicas”.

Marques Mendes fará uma intervenção no encontro dos ASD imediatamente antes da sessão de encerramento com o tema “Governança Local e Ética: Construindo Pontes de Confiança com os Cidadãos”.

O encontro, que tem como tema geral os “Desafios e oportunidades das autarquias no contexto nacional e internacional”, abrirá com intervenções do secretário-geral do PSD, Hugo Soares, e do presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio.

A primeira sessão terá como orador o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, sobre “Perspetivas Locais para Soluções Globais”, seguindo-se uma intervenção do ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, sobre “Portugal no Contexto de uma Europa Alargada”.

O coordenador autárquico do PSD Pedro Alves e Marques Mendes completam o ciclo de oradores, antes da sessão de encerramento, em que discursarão o presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o líder dos ASD Pedro Pimpão.