A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve esta quarta-feira um jovem de 18 anos suspeito de coautoria no homicídio de um homem ocorrido em 22 de julho, em Almada, no distrito de Setúbal.

A PJ informou, em comunicado, que os factos em investigação reportam-se a 22 de julho de 2024, quando foi informada pela Polícia de Segurança Pública da localização de um homem de 47 anos na via pública, “com evidentes sinais de agressão, que acabou por ser de imediato transportado para uma unidade hospitalar onde veio a falecer”.

No decurso das diligências realizadas, adianta a PJ, foi possível apurar que o agora detido, juntamente com outra pessoa, já detida no dia 18 de dezembro e a cumprir prisão preventiva, agrediram a vítima com extrema violência, provocando a sua morte.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na génese dos factos está o furto de um telemóvel, ato praticado pela vítima.

De acordo com informações divulgadas pela PJ após a detenção do primeiro suspeito, em dezembro, os dois homens agrediram a vítima com pontapés e socos com grande violência, na cabeça e na zona abdominal.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.