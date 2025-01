O CEO da OpenAI, Sam Altman, está a ser acusado pela irmã, Ann Altman, de abuso sexual, avançando num processo judicial que foi esta semana interposto junto de um tribunal do estado norte-americano do Missouri. O empresário, num comunicado feito em conjunto com a mãe e os seus outros dois irmãos, já classificou as acusações como “totalmente falsas”.

No processo, Ann alega que os abusos começaram em 1997, quando tinha três anos e o irmão tinha 12, e estenderam-se durante praticamente uma década, até 2006, quando Altman já era adulto. A mulher, atualmente com 30 anos, diz ter sofrido “graves danos corporais” e “graves perturbações emocionais”, incluindo stress pós-traumático e depressão, bem como “embaraço e humilhação”. Além disso, afirma que não consegue ter uma “vida normal” como consequência dos supostos abusos.

Face aos alegados danos e para cobrir os custos do processo judicial, a defesa de Ann pede que o CEO da OpenAI seja condenado a pagar uma quantia superior a 75 mil dólares. Num comunicado partilhado na rede social X, a família Altman classifica as alegações de Ann como “profundamente ofensivas e totalmente falsas”. “Esta situação causa uma dor imensa a toda a nossa família”, afirmam.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX — Sam Altman (@sama) January 7, 2025

A família diz também que “optou por não responder publicamente” quando Ann lhes dirigiu outras acusações no passado (enquanto lhes pedia dinheiro), mas que, desta vez e face à ação judicial, “sente que não tem outra opção senão abordar o assunto”. Na nota, alegam estar “muito preocupados com o bem-estar” de Ann, que enfrentará problemas de saúde mental — para os quais “recusa [receber] tratamento convencional”.

Por outro lado, a família afirma que ao longo dos anos tentou, de “várias formas”, apoiar a Ann e “ajudá-la a encontrar estabilidade”, nomeadamente através de apoio financeiro mensal e tentando que encontrasse “oportunidades de trabalho”. “Apesar disto, a Ann continua a exigir-nos mais dinheiro”, afirmam Sam Altman, a sua mãe e os dois irmãos.

Segundo o The Verge, um dos advogados de Ann, que pede um julgamento com júri, descreveu o comunicado da família como uma “tentativa de desviar a atenção do mal que causaram” e disse que não existe “nenhuma prova de que a sua saúde mental tenha contribuído para as suas alegações”.

Anteriormente, nomeadamente em 2021 e em redes sociais como o X, Ann já tinha feito acusações —semelhantes àquelas que constam no processo — contra dois dos irmãos, Sam e Jack. Ainda assim, esta é a primeira vez que interpõe uma ação judicial, que visa somente o CEO da OpenAI.