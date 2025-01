A Unidade Local de Saúde (ULSALG) do Algarve recebeu 202 novos médicos internos, o que permite assegurar “a substituição geracional das equipas”, informou o presidente do conselho de administração daquela entidade de saúde.

Segundo uma nota de imprensa da ULSALG, a cerimónia de boas-vindas aos clínicos decorreu na passada sexta-feira, no concelho de Castro Marim, no distrito de Faro, e os 202 médicos vão efetuar o internato nas unidades de saúde do Algarve, nas vertentes de formação geral e de especialidade, internato de Medicina Geral e Familiar e Farmácia Hospitalar.

Na ocasião, o presidente do conselho de administração da ULSALG, Tiago Botelho, citado na nota, considerou que “os [médicos] internos são o sangue do Serviço Nacional de Saúde”, profissionais que asseguram “a substituição geracional das equipas”.

“Reivindiquem, desafiem, convidem, convoquem, ponham os vossos tutores em causa, confrontem-nos, porque daí sai o progresso e o conhecimento, o contacto com ideias diferentes e a exigência de fazer melhor”, pediu Tiago Botelho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O responsável disponibilizou-se “para acompanhar a melhoria contínua” dos novos médicos, realçando que no “Algarve faz-se do melhor do que se faz no país e no mundo”.

Os médicos foram colocados nas especialidades de Medicina Geral e Familiar (26), Anestesiologia (dois), Cirurgia Geral (dois), Gastrenterologia (dois), Ginecologia/Obstetrícia (três), Medicina Física e Reabilitação (cinco), Medicina Intensiva (dois, Medicina Interna (sete), Oncologia (dois), Pediatria (dois), Pneumologia (dois), Psiquiatria (três) e Radiologia (dois).

As especialidades de Saúde Pública, Cardiologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Neurorradiologia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Reumatologia e Urologia receberam um médico.

Quanto à Formação Geral, “por forma a aprofundar os seus conhecimentos em diversos contextos clínicos”, 132 internos vão desenvolver a sua formação, de forma tutelada, em diferentes especialidades e serviços, lê-se na nota.

A área da Farmácia Hospitalar recebeu oito novos residentes farmacêuticos que vão cumprir o programa de formação nas unidades de saúde algarvias.

Segundo a Unidade Local de Saúde do Algarve, o “número de médicos internos no Algarve tem vindo a aumentar gradualmente desde 2023”.