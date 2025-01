O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, classificou esta quinta-feira de “injusta, absurda e ridícula” a manutenção das portagens na Autoestrada 25 (A25) entre Albergaria-a-Velha e Aveiro.

“A isenção das portagens na A25, de Vilar Formoso a Albergaria-a-Velha, aplicada desde 1 de janeiro, vem dar uma dimensão injusta, absurda e até ridícula ao facto de em apenas 13 quilómetros da A25 existir pagamento de portagem, numa via com quase 200 quilómetros”, critica o autarca.

A posição é assumida em nome da Câmara de Aveiro, referindo-se ao troço do Nó de Esgueira, em Aveiro, ao Nó da A1, em Albergaria-a-Velha, com três pórticos de cobrança que persistem na A25.

“Nem sequer se percebe porque é que a proposta de Lei aprovada pela Assembleia da República não assumiu a isenção na A25 toda“, acrescenta.

Para Ribau Esteves, o argumento dos partidos que aprovaram a lei, de que esse troço de 13 quilómetros ainda portajado pertence a outro contrato de concessão, “é uma nota administrativa e de burocracia que se ultrapassa com a lei se o legislador assim o quiser”.

“Aveiro é e continua a ser a única cidade portuguesa rodeada de autoestradas com portagem, mesmo sabendo que essas vias são uma verdadeira via de cintura urbana de Aveiro”, sublinha, em nota de imprensa.

Afirmando que “a A25 nunca teve nem tem alternativa em todo o seu traçado e muito em especial no município e na região de Aveiro”, o texto chama a atenção para a sobrecarga de vias urbanas.

Tal situação constitui “um atentado contra a segurança e a qualidade de vida das populações, com especial incidência para os aglomerados urbanos de Cacia e Esgueira, no município de Aveiro”, considera.

O presidente da Câmara de Aveiro adianta que “vai promover mais diligências institucionais, em ambiente reservado e público, junto do Governo e dos partidos com assento parlamentar”, para que a abolição de portagens na A25 seja aplicada ao município.

“Desde 2010 que Ribau Esteves, na sua condição de presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (1998/2013), da Câmara Municipal de Aveiro (2013/2025) e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (2001/2022), defende e luta pela abolição das portagens na A25, em toda a A25 e com uma incidência mais forte no troço entre o Nó do Estádio e o Nó de Angeja”, recorda a nota de imprensa.

A 1 de janeiro foram abolidas as portagens nas vias rápidas estruturantes do Interior e Algarve conhecidas como SCUT, após mais de 13 anos de luta das populações pela reposição do modelo inicial de financiamento destas estradas sem custos para o utilizador.

As portagens foram abolidas na A4 – Transmontana e Túnel do Marão, A13 e A13-1 – Pinhal Interior, A22 – Algarve, A23 – Beira Interior, A24 – Interior Norte, A25 – Beiras Litoral e Alta e A28 — Minho, esta última apenas nos troços entre Esposende e Antas e entre Neiva e Darque.