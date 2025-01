Os realizadores Jacques Audiard, por “Emilia Pérez”, Sean Baker (“Anora”), Edward Berger (“Conclave”), Brady Corbet (“The Brutalist”) e James Mangold (“A Complete Unknown”), estão nomeados para os prémios da Associação de Realizadores de Hollywood (DGA), foi divulgado esta quarta-feira.

A DGA revelou os nomeados para os prémios de 2025, com cinco realizadores que se estreiam na lista para este prémio, de acordo com a revista especializada Variety. “A complete unknown”, de James Mangold, focado no músico norte-americano Bob Dylan, também somou quatro nomeações para os prémios da associação de atores e atrizes de Hollywood (SAG).

Também o realizador alemão Edward Berger, que perdeu a nomeação para realizador por “All Quiet on the Western Front” (2022), apesar de ter ganho o prémio BAFTA de realização, se estreia na lista agora com o thriller religioso “Conclave”.

O vencedor de um Globo de Ouro e líder de prémios da crítica, Brady Corbet, com “The Brutalist”, o cineasta independente Sean Baker, com “Anora”, e a lenda francesa Jacques Audiard, com “Emilia Pérez”, também discutem o prémio.

Na categoria de realizador estreante, a DGA nomeou Payal Kapadia por “All We Imagine as Light”, Megan Park (“My Old Ass”), RaMell Ross (“Nickel Boys”), Halfdan Ullmann Tøndel (“Armand”) e Sean Wang (“Dìdi”).

Os vencedores serão anunciados na 77.º edição dos prémios DGA, que decorrerá em 8 de fevereiro.