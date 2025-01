A PSP deteve na quarta-feira três vigilantes/seguranças privados em estabelecimentos noturnos de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, por alegadamente agredirem pessoas, algumas das quais tiveram de receber tratamento hospitalar, adiantou esta quinta-feira esta força policial.

Em comunicado, a PSP referiu que os alegados agressores, de 32, 34 e 48 anos e residentes em Esmoriz, no distrito de Aveiro, Penafiel e Porto, no distrito do Porto, exerciam funções de vigilância/segurança privada em espaços noturnos de Vila Nova de Gaia.

No âmbito destas funções, os suspeitos, detidos na quarta-feira pelas 08h00, terão agredido fisicamente pessoas, muitas das quais tiveram de receber tratamento hospitalar.

A PSP revelou que as alegadas agressões terão ocorrido nos estabelecimentos de diversão noturna entre os meses de junho de 2023 e março de 2024.

“Durante vários meses a atitude dos visados, em comunhão de esforços com outros cinco arguidos, gerou um elevado sentido de insegurança aos utilizadores dos espaços de diversão noturna na cidade de Vila Nova de Gaia, concretamente junto à zona ribeirinha”, frisou.

A investigação da PSP decorreu durante seis meses e envolveu reconhecimentos pessoais por parte das vítimas, contou a PSP.

Os detidos, indiciados por 15 crimes de ofensas à integridade física, vão ser presentes hoje ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Gaia.