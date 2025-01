A demissão de Filipe Silva do cargo de CEO da Galp, a petrolífera portuguesa, na sequência de uma denúncia anónima sobre uma relação que manteria com uma diretora da empresa abriu uma discussão que já aconteceu noutros países mas não em Portugal: o que é que as empresas têm a ver com as relações íntimas dos seus funcionários?

O tema já foi polémico noutras latitudes e a lei obriga a que empresas com mais de 50 trabalhadores tenham canais internos de denúncia onde se assegura o anonimato do denunciante. Muitas empresas têm também códigos de conduta que podem, ou não, acabar por abarcar casos como este.

Finalmente, será que há alguma relação entre este caso e a demissão de um administrador do Novo Banco suspeito de estar envolvido num esquema fraudulento também conhecido através de um destes canais de denúncia anónimos?

