O Governo e os sindicatos dos bombeiros sapadores retomam esta quinta-feira as negociações que tinham sido interrompidas a 3 de dezembro de 2024 por causa dos protestos.

A reunião está marcada para as 15h30, no edifício sede do Governo, em Lisboa.

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) acabou por desconvocar uma greve e uma manifestação agendadas para o dia 15 de janeiro, para permitir a realização da reunião convocada pelo Governo para dia 16, sendo o único que recebeu esta convocatória.

Para a reunião de quinta-feira, o Governo disse estar disponível, através de uma carta enviada a quatro dos sindicatos presentes nas negociações, para fazer a revisão da carreira “com valorização faseada no menor tempo possível”, manter as atuais sete categorias na carreira especial – ao contrário das cinco categorias da anterior proposta – e manter as atuais 35 horas semanais de trabalho – ao contrário das 40 horas propostas na última reunião.

O Governo compromete-se ainda a eliminar a proposta de criação de dois suplementos apresentada no ano passado. Na última reunião, que foi interrompida na sequência das manifestações feitas à porta do edifício da sede do Governo, em Lisboa, Hernâni Dias tinha avançado aos sindicatos a proposta de criar dois suplementos: um de risco e um de função.

Com esta eliminação, lê-se na carta, será criado “um suplemento único – suplemento de Bombeiro Sapador – que integra os conceitos de risco, insalubridade, penosidade e prontidão de comparência em percentagem de retribuição base”.

A carta foi enviada aos Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), Sindicatos dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), algumas das estruturas sindicais que se vão reunir esta quinta-feira com o secretário de Estado.

No início de dezembro, o executivo suspendeu as negociações com os bombeiros sapadores, acusando-os de estarem a fazer pressão ilegítima, com um protesto que incluiu petardos, tochas e fumos junto à sede do Governo.

Os bombeiros sapadores já realizaram três manifestações desde outubro com rebentamento de petardos e lançamento de tochas, além de uma ocupação da escadaria da Assembleia da República.

Sapadores desconvocam greve e manifestação de 15 de janeiro

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) desconvocou a greve e manifestação agendadas para dia 15, para permitir a realização da reunião convocada pelo Governo para dia 16, anunciou a corporação.

Numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, o SNBS refere que, ao desconvocar todas as ações de luta agendadas, pretende permitir a realização da reunião agendada pelo Governo para dia 16 de janeiro, que disse ter sido marcada “à revelia do processo negocial previamente acordado”.

“Pretende-se, assim, garantir que o Governo não recorra a argumentos ou estratégias infundadas para evitar negociar com o SNBS ou suspender as negociações”, escreve a corporação.

O Governo e os sindicatos dos bombeiros sapadores retomam esta quinta-feira às negociações que tinham sido interrompidas a 3 de dezembro de 2024 por causa dos protestos. Apenas o SNBS, que tinha uma greve e manifestação agendadas para dia 15 de janeiro, recebeu a convocatória para 16 de janeiro.

“Espera-se que esta pausa no processo negocial tenha despertado alguma consciência nos decisores relativamente às legitimas reivindicações desta classe profissional“, escreve o SNBS na nota hoje divulgada, acrescentando que, “caso as propostas apresentadas não estejam alinhadas com as expectativas dos bombeiros sapadores”, retomará as ações de luta programadas, admitindo alargá-las.

