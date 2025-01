O Ministério da Agricultura e Pescas anunciou esta quinta-feira o prolongamento da linha de crédito Agri Portugal por mais um ano, até final de 2025, permitindo mobilizar até 150 milhões de euros em novos empréstimos com condições mais favoráveis.

“O reforço da garantia da linha de crédito no valor de 15 milhões de euros adicionais, provenientes do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, vai permitir mobilizar até 150 milhões de euros em novos empréstimos”, avança a tutela em comunicado.

Resultante de um acordo de financiamento entre a Autoridade de Gestão do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) Continente e o Fundo Europeu de Investimento (FEI), a linha de crédito Agri Portugal — o instrumento financeiro utilizado no âmbito do PDR2020 — vai ser prolongada devido aos “resultados positivos” até agora obtidos, refere o ministério.

Segundo detalha, este instrumento já apoiou “mais de 300 agricultores e pequenas e médias empresas (PME), permitindo condições muito favoráveis no acesso ao crédito destinado a investimentos no setor agrícola, como a aplicação de taxas de juro mais baixas, períodos de amortização mais longos e a dispensa de colaterais”.

O acesso à linha Agri Portugal é assegurado pela Caixa Geral de Depósitos, Crédito Agrícola, BPI e Santander.

Citado no comunicado, o ministro da Agricultura e Pescas considerou que o reforço agora anunciado “será uma valiosa ajuda, sobretudo para jovens agricultores, para quem os custos de financiamento são fator determinante no momento da decisão sobre investimento, até porque o retorno na agricultura não é imediato”.

“Para atrairmos cada vez mais jovens para a agricultura e para modernizarmos o setor, é essencial dar condições a quem quer investir“, sustenta José Manuel Fernandes.

Por sua vez, a diretora executiva do FEI refere que a parceria Agri Portugal “tem tido um impacto muito relevante na oferta de financiamento acessível e na promoção do rejuvenescimento, competitividade e resiliência do setor agrícola”.

“Com esta garantia adicional de 15 milhões de euros e a extensão do programa até ao final de 2025, reafirmamos o nosso compromisso com o Governo português e com a Autoridade de Gestão do PEPAC para melhorar o acesso a financiamento para agricultores e empresas agrícolas portuguesas”, acrescenta Marjut Falkstedt.

No comunicado divulgado nesta quinta-feira, o Ministério da Agricultura e Pescas diz ainda estar “a trabalhar num novo instrumento financeiro de apoio, através da proposta de reprogramação do PEPAC, que inclui uma janela de 50 milhões de euros em instrumentos financeiros que permitam dar continuidade ao trabalho realizado em parceria com o FEI”.