O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito ao acidente entre um catamarã e uma embarcação de pesca no rio Tejo na passada segunda-feira, avançou a RTP e confirmou o Observador junto da Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Confirma-se a instauração de inquérito, o qual é dirigido pelo Ministério Público de Almada“, esclareceu fonte oficial da PGR esta quinta-feira.

Do acidente junto ao cais da Margueira, em Cacilhas, na margem sul do Tejo, resultaram dois feridos e dois desaparecidos. Um dos feridos já teve alta, enquanto o outro continua internado no hospital Garcia de Orta, em Almada.

A Autoridade Marítima Nacional divulgou um comunicado na quarta-feira a indicar a retoma das buscas no rio Tejo, depois de uma interrupção devido ao mau tempo, mas até ao momento não foram encontrados os dois pescadores desaparecidos.