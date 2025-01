A Associação dos Municípios do Portugal Romano (AMPR) vai investir cerca de 657 mil euros na criação de uma rede de apoio à visitação do património romano em 14 municípios, anunciou esta quinta-feira a Câmara de Condeixa-a-Nova.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia liderada por Nuno Moita, presidente da direção da AMPR, informou que aquele investimento global será efetuado ao abrigo de uma candidatura à Linha + Interior Turismo.

O projeto aprovado, com a designação “Rota do Portugal Romano”, vai beneficiar de um cofinanciamento de 400 mil euros do Turismo de Portugal.

“Este financiamento é fundamental para alavancar e cimentar a associação, permitindo avançar com um projeto determinante para desenvolver, do ponto de vista turístico, este património tão importante e presente no nosso país, mas que é tantas vezes esquecido”, afirmou Nuno Moita, citado na nota, indicando que, em dezembro, a associação avançou também com a candidatura “PROVERE Portugal Romano”.

Através do projeto agora aprovado, irão beneficiar do investimento 14 municípios, os que integravam a Associação dos Municípios do Portugal Romano à data da candidatura: Ansião, Braga, Condeixa-a-Nova, Oliveira do Hospital, Penela, Santiago do Cacém, Seixal, Tomar, Estremoz, Beja, Vila do Bispo, Vidigueira, Avis e Tábua.

Será criada uma Rede de Apoio à Visitação do Património Romano em Portugal, “através da estruturação de um produto turístico emergente e de valor acrescentado”.

O projeto, segundo a nota, visa “complementar as dimensões social e intelectual para dinamizar e potenciar o desenvolvimento dos territórios de intervenção da AMPR, com forte potencial de internacionalização assente numa estratégia de desenvolvimento sustentável e responsável do turismo, com recurso a tecnologias inovadoras que valorizem a visitação e a oferta turística”.

A “Rota do Portugal Romano” tem ainda como objetivo a promoção, a valorização e a divulgação pública do património arqueológico e museológico, “com particular enfoque na época romana, mas abrangendo diacronicamente um período que se estende da Idade do Ferro à Antiguidade Tardia”, mobilizando os agentes presentes nos territórios abrangidos.

Fundada em 2020, a Associação dos Municípios do Portugal Romano tem sede no Museu Portugal Romano de Sicó (PO.RO.S), em Condeixa-a-Nova (distrito de Coimbra), onde está situada a cidade romana de Conímbriga e o Museu Nacional adjacente.