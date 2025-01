O Estádio Municipal de Elvas, distrito de Portalegre, reabre no domingo, após substituição de relvado, para receber o encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal, entre O Elvas e o Vitória de Guimarães, foi divulgado esta quinta-feira.

O estádio, também conhecido por “Domingos Patalino” e inaugurado em 1930, pertence ao município, mas foi concessionado em 2024, por um período de 30 anos, ao O Elvas.

Em declarações à agência Lusa, o administrador e diretor-geral de O Elvas, Gonçalo Piçarra, explicou que o estádio esteve encerrado numa primeira fase, “logo após a assinatura” da concessão, para remover o piso sintético e implementar um relvado natural, tendo também sido colocadas as canalizações do novo sistema de rega.

O responsável de O Elvas, clube que disputa a Série C do Campeonato de Portugal, indicou ainda que foram feitas obras de adaptação nas bancadas para serem criadas “melhores condições” aos adeptos, bem como marcação de lugares e criação de uma zona para receber entidades e convidados.

“Preparámos um estádio para poder receber melhor quer os adeptos, quer aqueles que nos visitam e os atletas em campo”, disse.

Gonçalo Piçarra explicou que a lotação do estádio “não está ainda apurada” uma vez que as marcações dos lugares não está toda feita, mas para o jogo de domingo com o Vitória de Guimarães a lotação do estádio está estipulada para “cinco mil adeptos”.

O responsável de “O Elvas”, que se escusou a divulgar os valores do investimento que estão em curso no Estádio Municipal de Elvas, acrescentou ainda que vão ser efetuados mais investimentos naquele espaço desportivo nos próximos tempos.

“Posso dizer que foram centenas de milhares de euros naquilo que foi a substituição do relvado, mas o valor é pouco importante”, disse.

Após o jogo com o Vitória de Guimarães para a Taça de Portugal, vai avançar a segunda fase das obras naquele estádio.

De acordo com Gonçalo Piçarra, vai ser concluída a marcação de lugares do estádio e os balneários vão ser alterados para “prestar serviço” aos atletas.