Gás lacrimogéneo junto ao aeroporto onde avião que trará Mondlane acaba de aterrar

O avião que transportará Venâncio Mondlane já aterrou no aeroporto de Maputo mas chegam relatos e vídeos de gás lacrimogéneo lançado pela polícia nas imediações. O candidato presidencial moçambicano que tem estado em parte incerta há mais de dois meses tem à sua espera muitos manifestantes a gritar “Venâncio”.

Imagens mostram grupos de pessoas a dirigirem-se ao aeroporto no meio da chuva mas uma mensagem do assessor do candidato presidencial diz que a concentração e passeata não se inicia aí mas na Praça dos Heróis, onde está muita gente e onde há relatos de gás lacrimogéneo também.