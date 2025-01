O serviço de transbordo entre Coimbra-B e Coimbra-A, cuja ligação ferroviária será desativada a partir de domingo, terá capacidade para transportar 960 pessoas em hora de ponta, com serviços entre as 5h00 e as 0h00.

Em resposta à agência Lusa, a Metro Mondego, que irá assegurar a futura operação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), afirmou que o serviço rodoviário alternativo que vai assegurar o transporte entre as duas estações irá permitir transportar 960 pessoas em hora de ponta (das 7h30 às 9:h30, em Coimbra-B, e das 15h30 às 18h30, em Coimbra-A).

A frequência dos autocarros, contratualizados junto de um operador privado (Vale do Ave), irá variar ao longo do dia, com a oferta desenhada tendo em conta os horários atuais e “as contagens de passageiros entre as duas estações, realizadas pela CP [Comboios de Portugal]”, e foi programada de acordo com os horários atuais.

O serviço terá um horário para durante a semana, outro para sábados e outro para domingos e feriados, sendo a sua utilização gratuita para os passageiros da CP.

O serviço terá uma paragem junto à praça de táxis de Coimbra-B e no largo das Ameias, em Coimbra-A, circulando pela avenida Fernão de Magalhães, rua Padre Estevão Cabral e rua Pinto dos Santos.

A centenária ligação ferroviária ao centro da cidade fecha de forma definitiva a partir de domingo, no âmbito da construção do SMM, que irá pôr a circular autocarros elétricos articulados onde antes estavam os carris, junto ao Mondego.

As obras de construção do troço do SMM entre as duas estações deverão estar concluídas no final deste ano.

Em declarações à Lusa, Luís Neto, do Movimento Cívico pela Estação Nova, que era contra o fim da ligação ferroviária, considera que, se o serviço do SMM terá dificuldade em dar resposta às pessoas que chegam todos os dias a Coimbra-B, o transporte alternativo agora assegurado ainda apresenta mais dificuldades.

“Não estou a ver como vai funcionar. Veremos o que acontece entre as 8h20 e as 8h30, com quatro comboios a chegar a essa hora. Teremos facilmente umas 400 pessoas, no mínimo, a chegar à estação. Quanto tempo é que terão de esperar para conseguir entrar num desses autocarros?”, perguntou.

Luís Neto antevê que os passageiros que chegam a Coimbra-B terão de esperar 15 ou 20 minutos para entrar num autocarro e fazer um percurso que será mais lento (a ligação de comboio entre os dois pontos faz-se em três minutos).

“Poderá é haver já uma mudança de hábitos e de utilização de transportes e, se calhar, as pessoas que possam escolher trazer o carro para dentro da cidade provavelmente vão fazê-lo”, disse.