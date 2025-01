Cerca de seis mil militantes socialistas escolhem esta sexta-feira a eurodeputada Carla Tavares ou o ex-secretário de Estado Miguel Prata Roque para a liderança da Federação de Lisboa do PS, umas eleições intercalares na sequência da demissão de Ricardo Leão.

A polémica com aprovação de uma recomendação do Chega na autarquia de Loures relacionada com despejos em habitações municipais ditou, no início de novembro do ano passado, o pedido de demissão de Ricardo Leão como presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, um cargo que ocupou pouco tempo, uma vez que as eleições para as federações socialistas tinham acontecido no final de setembro.

Segundo informação oficial adiantada à Lusa, são cerca de seis mil os militantes com capacidade eleitoral e que poderão votar esta sexta-feira nas diferentes secções.

Na corrida para a presidência da FAUL — as eleições intercalares foram apenas convocadas para este cargo e mantêm-se os restantes órgãos federativos — estão Carla Tavares e Miguel Prata Roque.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A eurodeputada socialista, com 54 anos, deixou este ano a presidência da Câmara Municipal da Amadora na sequência da eleição para o Parlamento Europeu, quando ocupou o sexto lugar da lista do PS às eleições europeias de junho deste ano.

Quando anunciou a sua candidatura à agência Lusa, no final de novembro, Carla Tavares disse que o objetivo era “a coesão, a união e o fortalecimento” do partido, pretendendo “trabalhar para que o PS tenha um bom resultado no contexto das autárquicas” deste ano.

Na altura desse anúncio, à Lusa, Pedro Pinto de Jesus, atual presidente interino da FAUL, e Filipe Santos Costa, ex-presidente da AICEP, nomes então apontados como estando a ponderar uma candidatura, adiantaram que não iriam avançar e que estavam ao lado de Carla Tavares.

Como mandatária, a candidata escolheu a deputada e antiga ministra socialista Mariana Vieira da Silva.

O primeiro a avançar para esta corrida foi Miguel Prata Roque, com 47 anos, antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do primeiro Governo de António Costa e atualmente comentador da SIC Notícias e professor de Direito.

À Lusa, na quinta-feira, o candidato defendeu que se apresse a escolha do nome socialista à câmara da capital e propôs uma carta de estratégia autárquica que vincule candidatos em áreas como habitação ou segurança.

Sobre a sua candidatura à FAUL do PS, mostrou-se confiante na vitória e espera a partir de sábado iniciar o “processo de abertura e de renovação” da estrutura, elencando entre os seus apoiantes os filhos de Mário Soares, João e Isabel Soares, os ex-governantes e antigos eurodeputados Maria Manuel Leitão Marques e Pedro Silva Pereira, o deputado e antigo líder parlamentar Eurico Brilhante Dias ou a antiga candidata presidencial Ana Gomes.