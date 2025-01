Com o objetivo de publicitar o regresso das ligações entre Islamabad e Paris, a companhia aérea Pakistan Internacional Airlines (PIA) publicou uma montagem onde se vê um avião da empresa paquistanesa a voar em direção à Torre Eiffel, com a mensagem “Paris we’re coming today” (“Paris, chegamos hoje”, em inglês).

O que tinha como objetivo celebrar o levantamento das restrições impostas pela União Europeia em 2020 devido a “preocupações de segurança”, foi interpretado nas redes sociais de outra forma. E começaram as críticas.

A publicação na conta oficial da companhia no X ficou rapidamente viral na rede social, com vários utilizadores a dizer que a montagem parece representar um atentado terrorista, como a tragédia de 11 de setembro de 2001, e outros a considerarem que a campanha publicitária é “completamente inapropriada”. Em menos de 24 horas, o post acumulou cerca de sete milhões de visualizações e mais de 14 mil gostos.

It reminds me of the 9/11.#SaveTheEiffelTower — Bidhu Nayak/ବିଧୁ ନାୟକ (@Bidhu_Nayak) January 10, 2025

Não é, no entanto, a primeira vez que os cartazes da PIA causa polémico. Em 1979, uma campanha para as passagens até à cidade de Nova Iorque representava as torres gémeas do World Trade Center, com a sombra de um avião da companhia paquistanesa projetada nos prédios, transmitindo a mesma ideia que agora levantam em Paris.

You can't be serious this time! This was back in 70s. Fire your designer! pic.twitter.com/ar2XkIDuHR — Muhammad Uzair Balagamwala (@muzairb) January 10, 2025

Os governos dos Estados Unidos da América, do Reino Unido e a UE proibiram a PIA de voar para os seus territórios depois de um acidente em Karachi, no Paquistão, que matou 97 pessoas. A investigação revelou que tinha sido fruto de erro do piloto e que quase um terço dos comandantes paquistaneses tinham uma habilitação falsa ou tinham mesmo falsificado os exames de admissão.

Mais de 300 pessoas compraram a passagem para o primeiro voo em quase cinco anos entre a capital paquistanesa e a francesa, com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif a dizer que este momento poderia “ajudar a melhorar a imagem da companhia aérea”.