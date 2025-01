Uma exposição criada para assinalar os 25 anos da morte do artista António Palolo e “alertar para obras falsas que continuam a circular” no mercado de arte é inaugurada sábado no Centro de Arte Manuel de Brito, em Lisboa.

“Esta exposição acontece pela memória e respeito à obra de Palolo e na expectativa que os curadores e colecionadores venham ver as obras verdadeiras”, disse à agência Lusa a comissária, Maria Arlete Silva.

Desde os anos 1960, Maria Arlete Alves da Silva e o marido, Manuel de Brito (1928-2005) — um dos maiores galeristas e livreiros do país —, contactaram com inúmeros artistas, entre eles António Palolo (1946-2000), que com 17 anos realizou a sua primeira exposição na Galeria 111, em Lisboa.

“Acompanhei toda a vida a obra de António Palolo e percebi o seu extraordinário talento”, recordou a galerista sobre um “artista muito especial” nascido em Évora, autodidata que, por recomendação de artistas como Joaquim Bravo, Álvaro Lapa e António Charrua, acabaria por expor as suas obras muito jovem.

“António Palolo na Coleção Manuel de Brito” é o título desta mostra com 55 obras, desde desenhos, pinturas a óleo e acrílico, além de guaches, todas do acervo privado do colecionador que reuniu mais de duas mil obras de arte regularmente exibidas desde 2006, data da inauguração do Centro de Arte Manuel de Brito.

Além de prestar homenagem a Palolo alvo de uma retrospetiva em 1995 no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian — a exposição também tem um propósito “pedagógico”, segundo a comissária, pela “quantidade de obras falsas que circulam no mercado, algumas até em exposições em centros culturais”, afirmou à Lusa, escusando-se a precisar quais.

“António Palolo é hoje o artista português mais falsificado, com centenas de obras apreendidas pela Polícia Judiciária [PJ] e eu senti-me na obrigação de organizar uma exposição para esclarecer os muitos colecionadores que têm obras falsas, e também os estudiosos e curadores da sua obra”, justificou Maria Arlete Silva contactada pela Lusa sobre a iniciativa.

Em 2013, a PJ descobriu um esquema de falsificação e venda de quadros dos pintores António Palolo e Paula Rego que levaria à apreensão de mais de 300 obras, descobertas pelo menos 10 pessoas burladas, nomeadamente comerciantes e colecionadores de arte em Lisboa.

Maria Arlete Silva refere que, por ter acompanhado todo o percurso artístico do artista — desde 1964 até à morte há 25 anos —, tem sido frequentemente chamada pelo Ministério Público e pela PJ para avaliar obras com a assinatura de Palolo que se revelam ser falsas.

“Há obras que estão a ser vendidas em leilão por trinta mil euros, completamente falsas”, alertou, acrescentando que, embora atualmente as leiloeiras estejam mais atentas ao risco de burla, “o problema está sobretudo nas vendas online”.

O que tem levado ao maior interesse pela falsificação da obra de António Palolo é justificado por Maria Arlete Silva com o estilo atrativo na fase inicial do seu percurso, entre 1963 e 1970.

“Ele tem uma paleta de cores muito aliciante, de cores vivas, alegres, e uma certa figuração pop nesta fase inicial, tornando-se muito atraente. Depois foi depurando a pintura ao longo do tempo, e chega a fazer quase só riscas. A partir daí as obras deixam de ser falsificadas”, explica.

A galerista espera que a exposição a inaugurar sábado constitua “uma aula de veracidade das obras” de Palolo, um artista com escolaridade básica “que teve uma vida incrível, e tudo lhe chegou muito cedo”.

“Com apenas 20 anos integrou uma delegação portuguesa na Bienal de Arte de São Paulo, e aos 24 anos fez parte do grupo de artistas selecionados para a nova decoração da Brasileira do Chiado, nomeado por um júri composto pelos críticos de arte mais conceituados da altura, como o José Augusto França e o Rui Mário Gonçalves”, recordou.

Palolo foi um dos artistas escolhidos para criar, em 1971, novas telas para decorar a o café lisboeta, ao lado dos consagrados Carlos Calvet, Eduardo Nery, Fernando Azevedo, João Hogan, João Vieira, Joaquim Rodrigo, Manuel Baptista, Nikias Skapinakis, Noronha da Costa e Vespeira.

Ao longo das décadas, Maria Arlete Silva foi até reparando no estilo de alguns falsificadores: “Aquele que mais falsificou nota-se que se divertiu imenso. Via-se que havia um prazer em falsificar aquelas obras, e até em dar-lhes um cunho pessoal”, conta.

A curadora lembra outra falsificadora que criou pinturas muito bem feitas, mas com um padrão: “Repetia elementos, e o António Palolo não criava nada assim. Os quadros dele eram muito bem estruturados e tinham uma lógica própria”, destaca, acrescentando que as peças falsas conseguiram lugar no mercado de arte, começaram a surgir em leilões, “as pessoas ficavam deslumbradas, e vendiam-se”.

Na exposição “António Palolo na Coleção Manuel de Brito” — patente até ao final de junho no Centro de Arte Manuel de Brito — será mostrado um filme sobre a vida e obra do artista, realizado por Jorge Silva Melo.