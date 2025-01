Uma colisão entre dois veículos ligeiros na Covilhã provocou esta sexta-feira cinco feridos, e um deles, uma mulher de 38 anos, ficou em estado grave.

As duas viaturas embateram na Estrada Nacional (EN) 230, entre a Covilhã e a vila do Tortosendo, perto do Bairro do Espertim, pelas 7h52. Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, entre as vítimas encontram-se duas crianças, de quatro e de seis anos, além de um homem de 37 anos e uma mulher de 36 anos.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que todos os feridos, incluindo a mulher de 38 anos em estado grave, foram transportados para o Hospital da Covilhã.

Para a ocorrência foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por oito viaturas. O comandante dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, Luís Marques, informou que a EN 230 ainda se encontra encerrada à circulação automóvel, para limpeza da via.