A SpaceX, empresa aeroespacial do magnata Elon Musk, tem um lançamento marcado para 14 de janeiro na Califórnia com uma particularidade — levará a bordo um satélite de fabrico português, criado pela LusoSpace.

A empresa, sediada em Lisboa, explica em comunicado que este engenho — batizado PoSat 2, em homenagem ao primeiro satélite criado em Portugal — “vai ser o primeiro de uma constelação, a ATON, que permitirá revolucionar as comunicações e o mapeamento dos oceanos”.

Segundo a LusoSpace, tal constelação de satélites “vai permitir monitorizar alterações climáticas e criar novos serviços de segurança” e isso deve-se em parte à introdução da tecnologia VDES (VHF Data Exchange System).

A empresa afirma em nota que tal inovação vai dar a “possibilidade de comunicar bidirecionalmente entre terra e os navios, alertas mais rápidos e a possibilidade de criptografar mensagens, algo que até à data não é possível”. Os seus benefícios, por exemplo, estendem-se à Marinha portuguesa, com a LusoSpace a afirmar que entrou em colaboração com este ramo as Forças Armadas “no sentido de usar este sistema para complementar o seu sistema de comunicações navais”.

O PoSat 2, criado no âmbito da execução da agenda do PRR, é o primeiro satélite comercial nacional — e o quarto de fabrico português a ser lançado. O lançamento, de resto, vai ser acompanhado numa sessão de visionamento em Lisboa por, entre outras personalidades, os Secretários de Estado do Mar, das Pescas, da Agricultura, da Economia, das Infraestruturas, da Ciência, dos Assuntos Fiscais, da Defesa Nacional e da Proteção Civil.

A LusoSpace adianta também ter convidado Nuno Melo, Ministro da Defesa Nacional, para a sessão, mas a sua presença está por confirmar. Já praticamente garantida é a de Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa.

Na nota enviada pela empresa, Conde é citado dizendo que o lançamento do PoSat 2 escreverá “o seu nome no futuro da história espacial de Portugal, como o primeiro satélite comercial nacional e o primeiro da sua futura constelação pioneira a nível global, a ATON, perspetivando assim posicionar-se como futuro provedor de serviços para comunicações globais com navios”.

Na mesma declaração, o presidente da Agência Espacial Portuguesa recorda o legado do PoSat 1, lançado em 1993, que representou “o início da aventura espacial em Portugal”, tratando-se de “uma visão estratégica, visionária e inovadora no seu tempo, abrindo a porta para a entrada de Portugal na Agência Espacial Europeia e a consequente capacitação e crescimento impressionante do setor espacial nacional ao longo dos últimos 30 anos”.

Ivo Yves Vieira, CEO da LusoSpace, declara também neste comunicado que “o futuro de Portugal está no mar, e a LusoSpace está a liderar essa jornada com uma inovação revolucionária”. “Este sistema único a nível mundial fornecerá informações cruciais, incluindo áreas de maior tráfego marítimo, atividades ilegais, derrames de petróleo, icebergs à deriva, zonas de condições meteorológicas adversas, entre muitas outras. Um verdadeiro marco na monitorização e segurança dos oceanos”, garante.