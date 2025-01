Um homem, de 39 anos, foi detido em Guimarães, distrito de Braga, por, alegadamente, tentar matar a namorada com uma navalha, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“O suspeito mantinha uma relação recente de namoro com a vítima, uma mulher de 27 anos, e, esporadicamente, pernoitava na habitação desta. Nesse contexto, no decorrer de uma discussão, por motivos fúteis, fazendo uso de uma navalha provocou-lhe ferimentos nos membros superiores e no pescoço, pondo em risco a vida da mulher“, conta a PJ.

Em comunicado, esta força de investigação criminal acrescenta que “a agressão apenas cessou pela intervenção de um familiar [da vítima] que acorreu em auxílio e conseguiu imobilizar o suspeito, impedindo-o de continuar a agressão”, cometida na quarta-feira, 8 de janeiro.

Segundo a PJ, as diligências realizadas de imediato permitiram a recolha e consolidação de elementos de prova, levando à detenção do agressor.

O detido, residente no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Guimarães para aplicação de medidas de coação.

O homem está “fortemente indiciado” pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e de um crime de violência doméstica, agravado.