O parlamento aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República pela morte do antigo ministro social-democrata Couto dos Santos, em que se salienta o seu percurso cívico e político.

Couto dos Santos, licenciado em engenharia química pelo Instituto Superior Técnico, faleceu aos 75 anos, na passada segunda-feira. Foi encontrado morto num campo de golfe em Matosinhos e o Ministério Público abriu um inquérito.

No voto apresentado por José Pedro Aguiar-Branco, refere-se que Couto dos Santos “foi uma figura relevante da política portuguesa, que marcou sobretudo as décadas de 1980 e 1990″. “Foi secretário de Estado da Juventude e, depois, ministro Adjunto com o mesmo pelouro. Foi também ministro dos Assuntos Parlamentares e ministro da Educação, tendo ficado ligado a algumas das políticas mais emblemáticas dos governos Cavaco Silva”, assinala-se no texto.

No voto, lembra-se também que Couto dos Santos foi deputado entre 2009 e 2015, tendo exercido funções como presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República.

“A sua participação social e cívica era amplamente reconhecida. Foi empresário, administrador de várias empresas e presidente da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses”, indica-se ainda no texto, em que se “homenageia o legado cívico e político de Couto dos Santos, cuja carismática presença marcou o parlamento e o país”.