Um homem de 33 anos, suspeito de violência doméstica, foi detido em Ponta Delgada, nos Açores, e ficou proibido de se aproximar da residência e do trabalho da vítima, sendo controlado com “recurso a vigilância eletrónica”, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores, explica que, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Ponta Delgada, e através de várias diligências de investigação criminal, reuniram-se “fortes indícios de que o arguido praticava atos de violência contra a vítima”, agravados pelo alegado consumo de droga por parte do suspeito.

Tendo em conta a “gravidade da situação e o perigo de continuação da prática criminosa”, foram emitidos mandados de detenção e o suspeito foi presente à autoridade judiciária, que aplicou as “medidas de coação de proibição de contactos com a vítima, proibição de se aproximar da residência, do trabalho e da vítima, tudo com recurso a vigilância eletrónica”.

No mesmo comunicado a PSP adianta que foi ainda detido um outro homem de 35 anos, suspeito do crime de tráfico de estupefacientes, na freguesia do Livramento, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Ainda segundo a PSP, o homem foi detido no âmbito de uma operação policial, que culminou também com a apreensão de droga, dinheiro e “diversos produtos relacionados com a traficância”.

O suspeito foi presente à autoridade judiciária tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de “apresentações diárias e proibição de contactos com consumidores e de frequentar locais conotados pelo consumo”, segundo a polícia.