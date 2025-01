A Tesla vai lançar na China uma nova versão do Model Y, o seu carro mais vendido, com o objetivo de recuperar quota de mercado no país, face à ascensão de marcas locais como a BYD e a Xiaomi.

O fabricante norte-americano informou esta sexta-feira na rede social Weibo que esta versão melhorada do Model Y terá um preço superior à versão anterior. A Tesla deve começar a comercializar o novo modelo no próximo mês de março, depois de receber a aprovação das autoridades reguladoras chinesas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O novo modelo inclui bancos que podem ser aquecidos ou ventilados, bem como um ecrã tátil para os passageiros dos bancos traseiros. Na China, onde a Tesla tem uma fábrica de produção de veículos, a empresa está a enfrentar crescente pressão de empresas locais como a BYD.

A BYD já ultrapassou a Tesla como fabricante de veículos elétricos em 2022, embora nesse caso a contabilização também incluísse híbridos, um tipo de veículo que a empresa liderada por Elon Musk não fabrica.

A Xiaomi também continua a crescer na China graças ao sucesso do seu primeiro veículo elétrico, o sedan SU7, que superou as previsões internas ao atingir 135.000 vendas em 2024. Em todo o caso, a China continua a desempenhar um papel crucial na expansão da Tesla.

A Gigafactory de Xangai, que iniciou as suas operações em 2019, celebrou recentemente a produção da sua milionésima unidade do Modelo 3, que foi enviada para o Reino Unido. A fábrica produziu mais de 900.000 veículos só em 2023, muitos dos quais fazem parte dos 1,7 milhões de veículos vendidos pela Tesla na China desde que entrou no mercado do país há uma década.