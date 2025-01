Corrupção ativa no setor privado, associação criminosa, angariação de mão de obra ilegal, auxílio à imigração ilegal com intenção lucrativa e aquisição de cartões bancários obtidos mediante crime informático. É por todos estes crimes que o ex-juiz Hélder Claro vai responder em julgamento, após o Tribunal de Instrução Criminal do Porto ter confirmado “na íntegra” a acusação do Ministério Público.

Segundo a decisão instrutória, datada de 30 de dezembro de 2024 e a que o Observador teve acesso, seguem também para julgamento o empresário Carlos Moura Guedes, outros seis arguidos e duas sociedades: Imopartner e Bonusmelodia.

“Face ao exposto, profere-se despacho de pronúncia (…) pela prática dos factos e crimes descritos na acusação pública deduzida a 28-6-2024, para a qual na íntegra remetemos, (…) relativamente a todos os arguidos ali acusados”, pode ler-se no documento assinado pelo juiz Nuno Souto Catarino.

Uma vida dupla fora da magistratura

O ex-juiz Hélder Claro, que em abril de 2024 foi alvo da sanção disciplinar de demissão pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) pela “prática de uma infração disciplinar de execução permanente muito grave”, tinha, aparentemente, uma vida dupla, atuando em diferentes cenários fora dos tribunais, quando as funções de magistrado são exercidas em exclusividade.

Além de juiz, o Ministério Público assegura que Claro exerceu a função informal de promotor imobiliário. Isto é, negociava com autarquias como Gaia e Matosinhos e alegadamente até corrompeu um funcionário do Aldi para ter acesso a informação privilegiada sobre a expansão da rede daquela empresa alemã de supermercados.

Terá também servido como intermediário entre um suposto grande investidor iraniano suspeito e a banca portuguesa, alegadamente recrutou bailarinas brasileiras para um bar de alterne do qual era cliente regular e terá liderado uma rede de cibercrime financiada por um homem apontado pela PJ como barão da droga do Porto (recentemente preso) para alegadamente converter 90 milhões de euros em criptomoedas para numerário.

Para o CSM, a demissão foi justificada por haver “violação do dever de exclusividade e a prática de atos que, pela sua natureza e repercussão, se mostram incompatíveis com os requisitos de independência, imparcialidade e dignidade indispensáveis ao exercício das funções próprias de um magistrado judicial”.

Hélder Claro está a contestar esta pena disciplinar de demissão no Supremo Tribunal de Justiça.

Antigo magistrado refuta todas as acusações

Em declarações ao Observador em agosto de 2024, Hélder Claro refutou veementemente que tenha praticado algum crime e explicou em pormenor a sua visão sobre os factos indiciários que lhe foram imputados pelo MP.

“Não corresponde à verdade que tenha feito qualquer negócio, como está descrito na acusação”, assegurou. “Nunca tive qualquer atividade imobiliária. É verdade que estudei vários negócios e, se os mesmos negócios tivessem avançado, ter-me-ia desfiliado do serviço da magistratura”, acrescentou.

Durante a fase de inquérito, Hélder Claro confirmou em sede de interrogatório que tinha visitado agências do BCP e da CGD para depositar 45 mil milhões de dólares com dois objetivos: converter os fundos em euros para posteriormente investir em países africanos, sendo que o próprio Claro iria receber uma comissão.

Ao Observador, Hélder Claro confirmou “as deslocações ao BCP e à CGD”, mas disse que não tentou “depositar quaisquer capitais”.

E explicou:

O que aconteceu foi o seguinte: um grande amigo meu falou dessa possibilidade de fazer negócio com um investidor do Médio Oriente, quando eu estava de licença parental alargada para prestar assistência a um filho com deficiência”.

“Apresentaram-me documentos de seis contas de bancos alemães e suíços com um valor total de 100 mil milhões de dólares — quase o dobro do dinheiro que Portugal pediu emprestado à troika. Na altura da receção da documentação, eu não sabia a nacionalidade do investidor e nem sequer o montante de capital de que seria titular. Com essa documentação, desloquei-me ao BCP e à CGD para fazer compliance. Foi isso que eu fiz. Os bancos disseram-me que os capitais e o investidor eram suspeitos e que não aceitavam o depósito e o assunto morreu ali. Nunca, por qualquer forma, foi solicitado qualquer depósito ou sequer ensaiada qualquer tentativa de depósito”, explicou.

O ex-juiz garantiu ao Observador que não recebeu qualquer quantia por intermediação de negócios imobiliários.

Ao contrário do que a acusação diz, nunca representei a Imopartner, não tive qualquer intervenção no negócio e não recebi qualquer quantia por conta de qualquer suposto negócio. Desconheço e desconhecia a gestão concreta da Imopartner. Imputam-me um crime de corrupção ativa no setor privado em regime de coautoria mas não existe nenhum crime de corrupção”, defendeu.

Interrogado mais tarde, aquando da sua constituição como arguido promovida pela procuradora-geral adjunta Elina Lopes Cardoso (e consequente interrogatório perante um juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto que fez o papel de juiz de instrução criminal), Hélder Claro admitiu que fez essas diligências e confirmou o teor das conversas denunciadas, acrescentando que o valor das aplicações financeiras a realizar seria de 45 mil milhões de dólares, sendo que iria posteriormente receber uma comissão ainda a definir.

Não explicou como é que foi contactado pelo suposto investidor iraniano, mas diz que pediu ao BCP e à Caixa que fizessem o devido compliance sobre o investidor iraniano Farzin Koroorian Motlagh. Obviamente que tal compliance seria sempre feito — é uma obrigação legal, sob pena da aplicação de pesadas multas por parte do Banco de Portugal.

Segundo o então juiz de direito, o BCP e a Caixa terão comunicado que Motlagh era uma “pessoa suspeita” e recusaram receber fundos do investidor iraniano. No entanto, a investigação demonstrou algo (que o próprio não escondeu quando foi interrogado, segundo o despacho de acusação): o juiz de direito operava muitas vezes como intermediário ou comissionista na angariação dos mais diversos negócios, nomeadamente operações imobiliárias. Logo, recebia sempre um determinado X por cada negócio que intermediava. Hélder Claro nega veementemente ter recebido alguma contrapartida.

Gupo Aldi exige indemnização de 930 mil euros

Um pedido de indemnização civil dirigido ao antigo magistrador Hélder Claro e a mais três arguidos vai ser igualmente julgado. Está em causa um valor de 930 mil euros e quem o pede é o Grup Aldi.

Está em causa o acesso a informação privilegiada cedida por um funcionário do Grupo Aldi que permitiu ao ex-juiz de primeira instância e ao seus alegados cúmplices terem mais-valias precisamente no valor da indemnização civil requerida.

Esses factos indiciários levaram o MP a acusar em junho Hélder Claro e o empresário Carlos Moura Guedes de terem alegadamente corrompido José Ribeiro Pires, a alegada ‘toupeira’ no Grupo Aldi, para terem acesso a informação que lhes permitiu saber o valor máximo que o retalhista alemão estava disponível a pagar por terrenos nos concelhos em Valongo e em Matosinhos.