A Universidade de Macau (UM) prevê que o crescimento do produto interno bruto (PIB) de Macau em 2025 seja de 7,7 por cento, apesar das incertezas económicas globais.

“As perspetivas económicas globais enfrentam riscos de queda, devido ao abrandamento significativo do crescimento económico da China e às incertezas trazidas pelas políticas económicas de vários países”, indicou a UM num relatório divulgado na quinta-feira.

De acordo com o relatório, o PIB da cidade deverá registar um crescimento de 7,7 por cento em 2025. A previsão indica também um aumento de 7,6 por cento nas exportações de serviços e um aumento de 3,1 por cento nas despesas de consumo privado.

A taxa de inflação deverá manter-se baixa, em 1,1 por cento, enquanto a taxa de desemprego global será de 1,8 por cento, prevendo-se que a taxa de desemprego dos residentes seja de 2,3 por cento.

O relatório estima ainda que as receitas públicas atinjam 111,8 mil milhões de patacas (13,55 mil milhões de euros), uma vez que a “economia da Região Administrativa Especial regressou gradualmente à normalidade após a pandemia da Covid-19”, segundo o texto.

Em 2024, a cidade registou um crescimento nas chegadas de visitantes, com um total de 9,20 milhões de visitantes, um aumento de 11,1 por cento em relação ao ano anterior, porém com o comportamento das entradas a perder ímpeto ao longo dos segundo e terceiro trimestres do ano.

Devido ao abrandamento do crescimento das chegadas de visitantes, as exportações reais de serviços no terceiro trimestre de 2024 atingiram 72,0 mil milhões de patacas (8,73 mil milhões de euros), um aumento de 1,3 por cento em relação ao ano anterior.

As despesas reais dos não-residentes com o jogo foram de 42,9 mil milhões de patacas (5,2 mil milhões de euros), um aumento de 11,2 por cento em relação ao ano anterior, enquanto as despesas reais dos não-residentes com o jogo foram de 20,1 mil milhões de patacas (2,44 mil milhões de euros), um decréscimo de 14,5 por cento em relação ao ano anterior.

No que diz respeito à procura interna, tanto o consumo privado como o investimento cresceram de forma constante, tendo a despesa real do consumo privado ascendido a 28,9 mil milhões de patacas (3,5 mil milhões), um aumento de 1,9 por cento em relação ao ano anterior, e a formação bruta de capital fixo foi de 16,0 mil milhões de patacas (1,94 mil milhões de euros), um aumento de 16 por cento em relação ao ano anterior.

Os preços mantiveram-se estáveis, tendo a taxa de inflação dos preços no consumidor de janeiro a novembro de 2024 sido de 0,8 por cento.

O mercado de trabalho registou uma taxa de desemprego global de 1,7 por cento, tanto no segundo como no terceiro trimestre de 2024, e a taxa de desemprego dos residentes de Macau situou-se em 2,3 por cento.

A remuneração mensal mediana global do trabalho no terceiro trimestre de 2024 foi de 18 mil patacas (2.181 euros), ultrapassando as 17 mil patacas (2.060 euros) registadas no mesmo período de 2019.

De acordo com o relatório, que cita as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia mundial deverá crescer 3,2 por cento em 2024 assim como em 2025.

“No geral, espera-se que o mundo mantenha um crescimento económico estável; no entanto, as incertezas provocadas pelas políticas económicas de vários países levaram a riscos de queda nas perspetivas económicas globais”, de acordo com o FMI, citado pela UM.

Ainda de acordo com o FMI, o crescimento económico da China continental abrandou significativamente, devido ao impacto negativo da mudança estrutural e à continuação d expectativas fracas, com uma taxa de crescimento de 4,6 por cento no terceiro trimestre de 2024,

“As futuras fricções comerciais com os Estados Unidos podem acrescentar mais incerteza à economia”, sublinha o Fundo.