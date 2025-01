As vendas de veículos eléctricos na Alemanha caíram 27,4% em 2024, face ao ano anterior, o que significa que os automóveis a bateria são tão populares entre os germânicos como o chanceler socialista Olaf Scholz, que caminha rumo à porta de saída para dar lugar a um novo Governo, que tomará posse em Fevereiro. Foi Scholz quem decidiu retirar, em Janeiro, o incentivo de 4500€ para o comprador (mais 2250€ para o construtor) na aquisição de modelos com zero emissões, por dificuldade em encaixar esta despesa no orçamento. Mas os maiores prejudicados com esta medida parecem ter sido os construtores de automóveis alemães, de quem a economia local depende.

Os germânicos adquiriram 2.817.331 veículos nos 12 meses do ano passado, o que representa menos 1% do que em 2023, com 35,2% dos condutores a preferirem veículos com motor exclusivamente a gasolina, ou seja, 991.948 unidades, mais 1,4% do que no ano anterior, ligeiramente acima das 947.398 unidades de modelos híbridos, a mecânica que mais aumentou em quantidade, com um salto de mais 12,7%.

Enquanto isso, os motores diesel perderam 0,7% relativamente a 2023, mas ainda representaram 483.261 dos veículos vendidos (17,2%), o que os posicionou à frente dos eléctricos, que colocaram no mercado 380.609 unidades, o correspondente a 13,5% do total das vendas, mas menos 27,4% do que em 2023. Já os híbridos plug-in, apesar de manterem algumas ajudas do Governo, venderam apenas 191.905 unidades, o equivalente a 6,8% do mercado, ainda que tal represente um incremento de 9,2% face ao ano transacto.

A 23 de Fevereiro os alemães vão escolher um novo Governo e o potencial sucessor de Scholz já fez saber que vai repôr as ajudas aos veículos eléctricos. Tanto mais que, em 2025 e a partir daí, os construtores vão ter de vender muito mais veículos eléctricos se quiserem cumprir o limite de emissões de CO 2 , fixado nos 93,6g/km, valor muito inferior aos 116g/km de 2020. E, após 2027, vai ser fundamental vender uma maioria de modelos eléctricos, quando a União Europeia corrigir finalmente a forma “extremamente favorável” com que determina os consumos e emissões dos híbridos plug-in, o que levará os modelos que hoje anunciam 1,2 l/100 km e 30g de CO 2 /km a saltar para os 4l/100 km e 90g de CO 2 /km. Ora, uma vez corrigido o desvio, este tipo de tecnologia vai tornar-se menos interessante para diminuir a média de emissões e respeitar os limites da UE.