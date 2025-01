Em atualização

Um jovem universitário de 22 anos foi este sábado encontrado morto na via pública, no Porto, em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas pela polícia. A notícia foi avançada pela agência Lusa e confirmada pelo Observador.

Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o cadáver foi encontrado por uma mulher que passava pelo local, na travessa da Carvalhosa, freguesia de Cedofeita, que deu o alerta. “O corpo apresentava marcas de violência, pelo que foi contactada a Polícia Judiciária”, disse a mesma fonte.

O cadáver foi encontrado na via pública junto a uma residência universitária da Universidade do Porto. Ao Observador, fonte da PSP adianta que o corpo foi encontrado entre as 8h e 8h20 da manhã.

As circunstâncias que levaram à morte do jovem, que estava descalço, ainda estão a ser apuradas. Ao Observador, fonte oficial da Polícia Judiciária refere que “não há indícios de intervenção de terceiros” na morte do estudante. “O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal e será realizada uma autópsia”, acrescenta a mesma fonte, sublinhando que “não há indícios de que tenha sido agredido” por outra pessoa.