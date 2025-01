O português Neemias Queta jogou na sexta-feira 2.08 minutos na derrota caseira dos Boston Celtics diante dos Sacramento Kings, por 114-97, em jogo da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O poste luso, que está na sua quarta temporada na NBA, não conseguiu qualquer ação relevante durante o tempo em que esteve em campo, naquela que é a sua temporada com mais utilização na NBA, tendo efetuado o 31.º encontro da época nos campeões, nos quais apresenta médias de 5,4 pontos, 4,2 ressaltos e 0,6 desarmes de lançamento, em 15,4 minutos por jogo.

Apesar da diferença de 17 pontos no final, o encontro foi bastante equilibrado nos três primeiros quartos, tendo as equipas entrado empatadas (76-76) para o derradeiro período, o qual foi completamente dominado pelos Kings, antiga equipa de Queta na NBA.

Num encontro em que DeMar DeRozan concluiu com 24 pontos para os Kings, foi Domantas Sabonis quem se destacou, ao capturar 28 ressaltos e anotar 23 pontos, perante uns Celtics que estiveram mal no ataque, com 40,5 por cento de acerto nos lançamentos e apenas 11 ‘tiros’ de três pontos em 41 tentativas.

Os Celtics seguem em segundo na Conferência Este, com 27 triunfos em 38 jogos, enquanto os Kings são nonos na Conferência Oeste e somam 19 trunfos e outros tantos desaires.