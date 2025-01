Era um dérbi que valia a liderança. Empatados no primeiro lugar do Campeonato de futsal com 28 pontos, Benfica e Sporting encontravam-se no Pavilhão da Luz e sabiam que uma eventual vitória garantia a conquista do comando isolado da classificação da fase regular. A eventual vitória, porém, teria de ser alcançada contra o principal rival.

Do lado do Benfica, que levava nove vitórias em dez jornadas e só tinha perdido pontos no empate contra o Leões de Porto Salvo, Cassiano Klein sublinhava a “intensidade” como um dos pontos-chave para ganhar. “O que procuramos fazer é ter bola, jogar com uma intensidade muito alta. Para se conseguir jogar com essa intensidade alta é preciso pensar rápido e prever muitas coisas. Ter organização com essa velocidade não é simples, por isso é que o tempo nos ajuda. Corremos muito atrás disso”, disse o treinador encarnado.

Do lado do Sporting, que também só tinha perdido pontos no empate contra o Quinta dos Lombos, mas que já perdeu a Supertaça para o Sp. Braga, Nuno Dias lembrava que o Benfica está a evoluir desde o início da temporada. “A entrada do novo treinador trouxe algumas nuances. Em relação a jogadores, as saídas não tiveram muito impacto, mas a inclusão do André Coelho teve. O facto de nos acompanharem na liderança diz bem daquilo que são essas melhorias. Este jogo dita o líder da primeira volta, o que é importante para a Taça da Liga”, sublinhou o técnico leonino.

Neste contexto, Cassiano Klein lançava Léo, Silvestre Ferreira, Afonso Jesus, Diego Nunes e Lúcio Rocha no cinco inicial, enquanto que Nuno Dias apostava em Henrique, João Matos, Taynan, Wesley e Merlim. O dérbi começou com uma oportunidade para cada lado, com Merlim a rematar contra Lúcio e o mesmo Lúcio a ver Henrique evitar o primeiro golo do jogo, e o Benfica acabou por ficar desde logo desprovido do contributo de Arthur, que viu dois cartões amarelos no espaço de segundos e foi expulso.

A primeira parte terminou sem golos, com oportunidades para os dois lados e maior perigo junto da baliza do Benfica, mas acabaram por ser mesmo os encarnados a beneficiar a melhor ocasião para abrir o marcador. O Sporting cometeu a sexta falta e Chishkala, com apenas Bernardo Paçó pela frente, atirou ao lado e desperdiçou o livre sem barreira. Ao intervalo, encarnados e leões estavam ainda empatados sem golos.

A lógica do jogo manteve-se durante a segunda parte, com as oportunidades a surgirem consecutivamente junto das duas balizas. Zicky ficou perto de marcar com um cabeceamento ao lado e Chishkala acertou no poste do outro lado, com o Benfica a ter um ligeiro ascendente face a um Sporting que demonstrava algumas dificuldades na hora de travar o fluxo ofensivo encarnado. Um dado que acabou por fazer a diferença a menos de sete minutos do fim: em nova transição rápida da equipa de Cassiano Klein, Afonso Jesus abriu em Chishkala na esquerda e o russo atirou de primeira para abrir o marcador.

Os leões encararam os últimos minutos do dérbi com Merlim a funcionar como guarda-redes avançado, viram Léo fazer uma extraordinária defesa a um cabeceamento de Sokolov e acabaram por conseguir empatar de grande penalidade, por intermédio de Taynan, depois de Afonso Jesus fazer falta sobre Wesley. No fim, Benfica e Sporting empataram na Luz e mantêm-se igualados na liderança do Campeonato de futsal, sendo que os leões têm vantagem face aos encarnados no que toca à diferença de golos.