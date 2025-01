O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita apelou este domingo ao levantamento das sanções internacionais contra a Síria numa reunião de países árabes e ocidentais em Riade, considerando que a sua manutenção impedirá o desenvolvimento do país.

Faisal bin Farhan pediu o fim das sanções no final de uma reunião à porta fechada em que participaram os chefes da diplomacia e representantes dos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e a Alta Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, assim como enviados da ONU e da Liga Árabe.

Na reunião, estiveram também presentes os chefes da diplomacia dos Estados vizinhos da Síria — Iraque, Jordânia, Líbano e Turquia — assim como do Egito, Qatar, Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos.

No entanto, a chefe da diplomacia europeia afirmou que para serem levantadas as sanções, a Síria terá de fazer progressos “tangíveis” numa transição política que “reflita toda a sua diversidade”.

“Vamos analisar a forma de aliviar as sanções. Mas isso deve seguir-se a progressos tangíveis numa transição política que reflita a Síria em toda a sua diversidade”, escreveu a chefe da diplomacia europeia nas redes sociais.

There are both hope and challenges in Syria.

Today in Riyadh, I will exchange with the Foreign Ministers from the Gulf States, the Middle East and Europe on the transition since the fall of the Assad regime.

