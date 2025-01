No verão de 2024, o autarca de Thiberville, uma pequena vila com 1.773 habitantes no norte de França, recebeu um telefonema. Um homem parisiense, Roger Thiberville, tinha morrido e deixado 10 milhões de euros à localidade, sem nunca a ter visitado. A única ligação parece ser mesmo o apelido de Roger e o nome da vila normanda, conta o The Guardian.

Roger Thiberville trabalhava como meteorologista e vivia em Paris, onde herdou dos seus pais, donos de uma vinha, uma série de propriedades no sudeste da cidade. Thiberville, o homem, morreu aos 91 anos, solteiro e sem descendência — ou fotografias públicas. Deixou apenas dois desejos: que toda a sua fortuna fosse entregue a Thiberville, a vila, e que fosse cremado e as suas cinzas fossem colocadas no cemitério da localidade.

O jornal britânico escreve que Thiberville não tem nenhum marco turístico que a destaque entre as restantes vilas da Normandia. Assim se explica a surpresa e a alegria do autarca, quando recebeu o telefonema de que a vila tinha recebido 10 milhões de euros — cinco vezes o orçamento municipal anual.

“É uma soma extraordinária. Obviamente, a quantidade é para lá da nossa imaginação”, disse à rádio local France Bleu. Uma vez que o dinheiro será gerido pela câmara municipal — um organismo público —, não terá de pagar impostos relativos a herança. Guy Paris promete gerir os fundos como “um bom pai” e já deu destino a uma parte dos mesmos.

O dinheiro será utilizado, em primeiro lugar, para pagar um empréstimo ao banco de 400 mil euros, para a construção de uma escola primária na localidade. Depois, o autarca aponta outros projetos para o futuro: a compra do antigo posto dos correios, a construção de um campo de futebol sintético, um quartel de bombeiros ou uma dependência dos serviços locais de administração pública (France Services).

Guy Paris também prometeu cumprir o último desejo de Roger Thiberville e utilizar o dinheiro para construir um memorial no cemitério local. “Não pediu nada em troca do seu legado, devemos-lhe pelo menos isso”, declarou o autarca.