O “humilde bago” (p. 4) de arroz — de que os portugueses, “eternos arrozeiros” (p. 9), com um “riquíssimo receituário” (p. 8), são os maiores consumidores europeus, com 18 kg ao ano por pessoa… — tem uma longa história transcontinental como “planta da civilização” e “grão da prosperidade” na Ásia, donde indubitavelmente provém e onde se desenvolveu em duas grandes subespécies, indica e japonica, que Fortunato da Câmara (1977-) descasca neste livro, antes dos capítulos dedicados à “aventura incerta” e às “regiões do arroz” no nosso país, para chegar enfim à grande novidade do “primeiro carolino português”, cunhado Carolino Caravela em 2021 e pretexto ideal para este seu segundo livro com os CTT, depois de Viver em Portugal com Mediterrâneo à Mesa, de 2015.

A genealogia do arroz é debatida há séculos por naturalistas, paleobotânicos e historiadores da alimentação humana, carreando dados que a antropologia fornece sobre cerimónias e ritos antigos em que o cereal foi — e em certos lugares — ainda é figura central. Em 1753, Lineu descreveu a planta Oryza sativa com base em amostras de arroz cultivado na Etiópia. Exactamente 100 anos depois, em 1853, o alemão Ernst von Steudel identificou Oryza glaberrima, domesticada três milénios antes no delta do Níger e o segundo arroz domesticado pelo homem para produção em larga escala. Alphonse de Candolle, num livro de 1886, reporta uma cerimónia de cultivo por imperador chinês ocorrida em 2800 a.C. Estudos moleculares apontam para uma existência com muito mais vetustos 8200 anos, porém “a expansão da rizicultura na China só terá acontecido no intervalo de há 5000 a 4000 anos, quando os arrozais se expandiram para sul” (p. 22). Em Rice: Origin, Antiquity and History (2010) — obra de referência a que Câmara recorre muito amiúde —, o indiano Sharanjit Das Sharma compilou 588 páginas de estudos que permitiram certificar que “temos nos extensos vales situados nas margens onde segue o curso médio-baixo do rio Yangtzé, na China, o berço do arroz que alimenta a humanidade” (p. 17). Como cultura estabelecida, estabeleceu-se “entre a China e o planalto do Irão a partir de 2000 a.C.” (p. 25). Todavia, a “imensidão de variedades de arroz” (p. 20) parece infindável. A diferenciação entre indica e japonica — curiosamente, a preponderante na China — só foi estabelecida em 1928, pelo agrónomo japonês Shigemoto Katô (1868-1947) e a sua equipa de cientistas.



Título: “O Arroz Português. Um mundo gastronómico”

Autor: Fortunato da Câmara

Design: AF Atelier

Editor: Clube do Coleccionador dos Correios

Páginas: 144

Portugal foi o segundo país europeu a cultivar arroz (Asseca e Muge, 1509; v. p. 50), mas atualmente o maior produtor é a Itália. O primeiro contacto do arroz (Oryza sativa) com o Ocidente parece dever-se às conquistas de Alexandre o Grande na Ásia Central, no século IV a.C. Os Gregos conheceram-no graças aos Persas e às cortes indianas, mas não o apreciaram até quase ao século passado. Os árabes em expansão mediterrânea trouxeram o regadio de arroz para a Andaluzia por volta de 1150 e depois para a região de Valência e o reino de Aragão, já depois da reconquista cristã, donde espanhóis o levariam para o reino de Nápoles, que dominavam. No século XIV arroz produzido em Maiorca era vendido nas feiras da região francesa de Champagne, antes de ser plantado na Camarga mediterrânea por volta do ano 1500, porém sem condições ambientais favoráveis (p. 43). A chegada de Vasco da Gama à Índia dera-nos “acesso privilegiado ao arroz branco asiático” (p. 29), como meio de trocas, a ponto de, por exemplo, o historiador Vitorino Magalhães Godinho ter escrito no seu clássico Os Descobrimentos e a Economia Mundial (1981) que “os portugueses não batiam moeda nos portos japoneses”. A era dos descobrimentos portugueses e espanhóis acabou por levá-lo para a face ocidental da África (onde a espécie local era cultivada em abundância; v. A Costa do Arroz, p. 28) e, sobretudo, para as Américas. O México conheceu o arroz logo em 1520. “Arroz se dá na Bahia melhor do que em nenhuma outra parte sabida” ficou escrito num tratado de 1587, quarenta anos antes de a História … de Frei Vicente do Salvador afiançar que “dá-se também em todo o Brasil muito arroz, que é o alimento da Índia Oriental” (p. 32).

Escravos negros que haviam sido cultivadores de arroz foram “uma vantagem para os colonizadores noutras geografias” (p. 33). Nenhum lugar se comparou nisso à colónia britânica da Carolina do Sul, onde se adoptaram métodos de culto por irrigação dos balas na Guiné, mas foram a introdução da variante asiática ou sativa e a mecanização do descasque, deixando os grãos brancos e polidos, a construírem a fama do “Arroz da Carolina”, que ainda no século XVIII seduziu os consumidores alemães e holandeses e “inundou o mercado europeu”, Portugal incluído. O Marquês de Pombal, sempre atento, “quis que Portugal passasse de país importador a exportador” (p. 36), e em 1755 criou a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, numa região de “arrozais famosos pela qualidade do arroz espontâneo que ali se produzia, comparado ao italiano de Veneza”. Onze anos depois, grãos da variedade Carolina Branca são semeados junto a quatro rios do Nordeste brasileiro, com resultados de imediato encorajadores em adaptação ao clima, produtividade e qualidade, e moídos mecanicamente por mós de pedra em moinhos de água. Já perto do fim do século, com o impulso dado pela obrigatoriedade de plantação exclusiva daquela variedade, “Portugal dominou o mercado do arroz na Europa”, beneficiando de conflitos existentes na região norte-americana, diz Câmara, uma vez mais seguindo o livro organizado por Sharma. As invasões francesas de 1807-11 e a independência da colónia em 1822 sacudiriam de vez esta primacia, mas no final o cultivo intenso da variedade Carolina Branca nos arrozais do Brasil de antanho “deixou enraizado o nome que hoje todos sabemos: arroz carolino, grãos japonica” (p. 39).

Neste “anfiteatro de arrozais virado ao Atlântico” — e será esta uma variante do “jardim à beira do mar plantado”? —, os dois tipos de arroz cultivados são, como se sabe, os agulhas e os carolinos, nas margens dos rios Mondego, Sorraia, Tejo e Sado. A partir de 1837 e 1842 é que houve “interesse público e económico em produzir melhor arroz e ser independente do mercado estrangeiro” (p. 45), sendo então adotado o “arroz chinês” (Oryga mutica), a que se passou a chamar arroz carolino, não o sendo, afinal. As febres sezonáticas geradas durante as mondas dos arrozais revelaram-se fatais para quase 8000 mortes em apenas dois anos (1857-58) nos distritos de Aveiro e Leiria, criando tal apreensão e desconfiança, que nos anos seguintes legislação e fiscalização apertadas visaram plantações clandestinas ou próximas a núcleos populacionais, enquanto pesada tributação fiscal tentou dissuadir os produtores perto do fim do século. Todavia, diz Câmara, “o arroz segue em contraciclo, como um dos alimentos indispensáveis da mesa portuguesa” (p. 58), ainda que “a cultura orizícola só começou a ser estabelecida com alguma organização após a I Guerra Mundial” (p. 68). Movimentos migratórios de “ratinhos” (ou gaibéus) e “caramelos”, beirões e algarvios, haveriam de garantir mão-de-obra barata e sazonal, alojada em aldeamentos precários junto das plantações, até que a mecanização agrícola veio dispensar a mão humana e barragens melhoraram a salubridade dos campos. (O autor coletou alguns bilhetes-postais fotográficos e páginas de revistas sobre isto, mas esqueceu-se por completo da notória iconografia neo-realista, com um famoso quadro de Júlio Pomar de 1953 à cabeça.) O arroz de pombo-bravo (receita na p. 70) é, de certo modo, a síntese gastronómica das plantações e dos pinhais da região Sado-Comporta.

Fortunato da Câmara faz, aliás, uma interessante digressão da presença do arroz nos livros de cozinha ou receituários portugueses (na Arte de Cozinha de 1680 há já um caril de peixe, e no famoso Culinária Portuguesa de Olleboma, 1936, um arroz de perdiz…), antes de apresentar 13 receitas do chefe Luís Gaspar, do Pica-Pau em Lisboa, quatro das quais com os novos Carolino Caravela (2021) e Ceres Português (2017). É uma boa maneira de fechar um livro, este livro a que o autor dedicou uma considerável pesquisa de fontes e bibliografia histórica, ainda que pudesse ter recheado o seu trabalho com pitadas da presença do bom do arroz na literatura portuguesa. Estou certo de que todos nos iríamos deliciar com isso.