A PSP registou no ano passado 79 mortes em acidentes rodoviários, mais oito do que em 2023, divulgou este domingo a força de segurança.

Em 2024, ocorreram na área da intervenção da PSP, os centros urbanos, 58.434 acidentes, mais 801 do que no ano anterior, dos quais resultaram 803 feridos graves (+18) e 18.221 ligeiros (+677). No total, houve no ano passado 19.024 feridos (+695).

Na nota, a PSP aponta a “infração e/ou desrespeito pelas regras e sinais de trânsito” com um dos fatores relevantes “para a ocorrência da maioria dos acidentes de viação”.

No ano passado, a força de segurança contabilizou 8.547 detenções de condutores, 4.604 dos quais por estarem alcoolizados e 3.943 por não terem carta de condução.

Dos 207.330 testes de alcoolemia realizados, 3.818 culminaram em autos de contraordenação por condução sob o efeito do álcool. Destes, “825 dizem respeito a condutores aos quais se aplica taxa reduzida”, por serem motoristas profissionais ou terem carta há menos de três anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2024, foram ainda detetados 30.414 veículos em excesso de velocidade, “um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária”.

A falta de inspeção periódica obrigatória (19.289 situações) e de seguro de responsabilidade civil (6.294), o uso de telemóvel ao volante (4.920) e a não utilização de cinto de segurança (2.677) e de outros sistemas de retenção (944) foram as restantes infrações mais detetadas.

“No total, foram registadas 199.149 contraordenações, o que equivale a uma média de cerca de 544 infrações por dia”, refere, no comunicado, a PSP.

Em 2025, a força de segurança promete continuar “atenta e vigilante em todas as estradas nacionais”, apelando a todos “que conduzam em segurança e não adotem comportamentos” de risco.