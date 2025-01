O presidente eleito dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, voltou a atacar os líderes do estado da Califórnia, afirmando que há incompetência no combate aos fogos que assolam a zona de Los Angeles.

“Os incêndios continuam a lavrar em Los Angeles. Os políticos incompetentes não fazem ideia de como os apagar”, afirmou, numa mensagem publicada na sua plataforma Truth Social. “Este é um dos piores desastres na história do nosso país. Não conseguem apagar os incêndios. O que é que se passa com eles?”, escreveu. “A morte está em todo o lado”, disse ainda.

A velocidade e a intensidade dos incêndios que assolam Los Angeles puseram à prova as infraestruturas de combate aos incêndios e suscitaram questões e críticas quanto ao grau de preparação do Estado.

As bocas-de-incêndio secaram na zona de luxo de Pacific Palisades, que foi devastada por um dos cinco incêndios na região, enquanto a escassez de água também dificultou os esforços noutros locais.

A pouco mais de uma semana do seu regresso à Casa Branca, Donald Trump está a atacar os democratas, lançando uma série de ataques não comprovados ao governador da Califórnia, Gavin Newsom.

Newsom convidou-o a visitar Los Angeles e a ver os estragos com ele. Até à data, os incêndios destruíram mais de 12.000 estruturas e estima-se em 16 o número de mortos, de acordo com as autoridades locais.

Apesar dos esforços dos bombeiros, o incêndio no bairro de Pacific Palisades continuou a crescer, avançando para leste em direção às coleções de valor inestimável do museu de arte Getty Center e para norte em direção ao vale de San Fernando, densamente povoado.