O Presidente da Croácia, o populista Zoran Milanovic, foi este domingo reeleito para um segundo mandato nas eleições presidenciais do país, com 74% dos votos, informou a comissão eleitoral.

O conservador Dragan Primorac, apoiado pelo partido no poder, que é suspeito de vários casos de corrupção, obteve 26% dos votos.

A vitória de Milanovic, candidato do opositor Partido Social-Democrata (SDP) e de nove partidos menores de esquerda e centro, é a vitória mais expressiva alcançada numa eleição presidencial desde que a Croácia se tornou independente da antiga Jugoslávia, em 1991.

“Agradeço-vos”, reagiu Milanovic, na rede social Facebook, após o anúncio dos resultados parciais da segunda volta eleitoral.

Primorac, médico e ex-ministro da Educação, candidatou-se com o apoio do partido União Democrática Croata, do primeiro-ministro Andrej Plenkovic. O adversário de Milanovic também usou as redes sociais para agradecer aos seus apoiantes.

Milanovic, que foi primeiro-ministro pelo SPD entre 2011 e 2016, assumiu no primeiro mandato presidencial posições progressistas, mas também nacionalistas, eurocéticas e até pró-russas.