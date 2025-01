Lisboa foi palco, no passado sábado, de duas manifestações de sinal contrário. Duas manifestações que, mesmo apontando para alvos distintos, tinham o mesmo ponto de partida: a operação policial que decorreu na zona do Martim Moniz – na Rua do Benformoso – no passado mês de Dezembro.

Uma foi organizada pela esquerda radical e contou com a presença de líderes de partidos mais à esquerda, mas também de socialistas, e desceu a avenida Almirante Reis; a outra foi convocada pela Chega e ficou-se pela Praça da Figueira.

A primeira era crítica da polícia, até pelo seu lema – “Não nos encostem à parede” –; a segunda assumia a defesa das polícias. A primeira defendia mais imigração e teve a participação de muitos imigrantes, enquanto que na segunda se pediu mais controlo da imigração, mas ambas tiveram direito a serem comentadas pelos principais líderes políticos.

