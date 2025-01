Mesmo com Jack Smith demitido e com o caso já arquivado, a juíza Aileen Cannon aprovou a divulgação do relatório elaborado pelo procurador especial responsável pelo caso federal contra Donald Trump, de interferência eleitoral, relacionado com o alegado papel do republicano nos motins no Capitólio norte-americano, em 6 de janeiro de 2021.

A audiência em tribunal está marcada para esta quinta-feira, a três dias da tomada de posse de Trump. Cannon, tendo nas suas mãos também o relatório sobre o caso de tratamento indevido de documentos confidenciais, escolheu não aprovar a sua partilha com o público. A juíza pretende colocar a escolha nas mãos do Departamento da Justiça (DOJ) antes de Donald Trump regressar oficialmente à Casa Branca.

Foram feitas várias tentativas para bloquear a publicação destes documentos, com os outros arguidos destes casos — Walt Nauta e Carlos de Oliveira — a apresentar uma moção para a extensão da ordem de bloqueio, e a convocação de uma audiência para a “proibição permanente” da divulgação do relatório, nota a ABC.

Jack Smith, o procurador designado para supervisionar a comissão responsável por estes dois casos focados no Presidente eleito dos Estados Unidos da América, demitiu-se este fim-de-semana. A juíza Aileen Cannon disse, previamente, que a escolha de Smith para o cargo foi “inconstitucional”, mas agora esclarece que esta posição mantém-se apenas para o caso dos documentos confidenciais e não para o que agora aprovou a partilha do relatório final.