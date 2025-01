A ministra do Ambiente anunciou esta segunda-feira um financiamento de 3,8 milhões de euros, através do Fundo Ambiental, a oito projetos de preservação e valorização do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) nos cinco municípios que o integram.

“São 3,8 milhões de euros de projetos do Fundo Ambiental para cinco municípios do PNPG, mais um protocolo com a associação que gere o parque e com o projeto Biopolis, projeto científico de excelência do Centro de Investigação da Universidade do Porto”, explicou Graça Carvalho.

O PNPG ocupa uma área de 69.693 hectares e abrange território dos concelhos de Melgaço, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, Terras de Bouro, no distrito de Braga, e Montalegre, no distrito de Vila Real.

A ministra do Ambiente e Energia, que falava aos jornalistas, na Porta do Mezio, em Arcos de Valdevez, uma das cinco portas de entrada no PNPG, referiu que os projetos apoiados representam “um conjunto integrado envolvendo os cinco municípios, as autoridades locais, regionais e nacionais para proteger e valorizar o PNPG”.

Segundo a ministra, este investimento é para aplicar até 2028.