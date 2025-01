O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira Portugal vive “um novo tempo” no que respeita à valorização do Desporto “enquanto política pública” e salientou a “dimensão económica” desta área.

“Nós em Portugal estamos, hoje, num novo tempo no que diz respeito à atividade desportiva e à valorização do Desporto enquanto política pública”, afirmou Luis Montenegro, em Vila do Conde, no distrito do Porto, no final de uma visita à fabricante de caiaques Nelo.

Segundo explicou o chefe do Governo, as politicas públicas na área do Desporto pretendem “não só dar mais bem-estar às pessoas, não só promover práticas saudáveis, hábitos saudáveis, a valorização da saúde física e também mental das pessoas” mas têm uma outra vertente.

“Há depois, também, uma outra dimensão do Desporto, que é a dimensão económica. A dimensão económica não só por aquilo que nós vimos aqui hoje, pela capacidade de produzir os equipamentos, e são muitos variados de todas as áreas do desporto, mas também a própria realização dos eventos”, apontou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Outra “dimensão económica” do Desporto salientada por Luis Montenegro foi a capacidade de Portugal como organizador de eventos desportivos.

“A própria dinâmica que se cria com atletas que são referencia e que são ancoras da atratividade e que depois se acabam por materializar em competições e nós temos sido, muitas vezes, chamados a organizar competições internacionais e somos hoje uma referencia nesse domínio”, disse.

Segundo o líder do executivo, “talvez a face mais visível seja sempre o futebol (…) mas há muitas outras competições que se realizam em Portugal”.

Para Montenegro, o Desporto é também uma das áreas em que os portugueses mais se destacam.

“Portugal com as condições físicas que tem, com a localização que tem, com a propensão para formar vários atletas é indiscutível que na área do Desporto nós tenhamos um nível de desempenho superior a quase a todas as outras áreas da nossa atividade social e económica”, disse.