O tenista português Nuno Borges, 33.º do ranking ATP, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do Open da Austrália ao vencer o francês Alexandre Muller (58.º).

O número um nacional, de 27 anos, começou por ser derrotado no primeiro parcial por 7-6 (7-2 no ‘tie break’), mas superou Alexandre Muller, da mesma idade, nos três parciais seguintes por 3-6, 2-6 e 5-7, num encontro que teve a duração de duas horas e 55 minutos.

Depois da vitória desta segunda-feira no Open da Austrália, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do jogo entre o australiano Jordan Thompson, 27.º do ranking mundial, e o alemão Dominik Koepfer (124.º).

Esta segunda-feira joga também o português Jaime Faria, número dois nacional e 125.º do mundo, frente ao russo Pavel Kotov (97.º).