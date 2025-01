Poderia ter sido a semana da consagração de um projeto em ano zero, tornou-se mais um capítulo de uma época com altos e baixos onde a margem de erro por parte de uma franja de adeptos é bem mais curta do que em anos anteriores. Numa semana, o FC Porto podia somar o segundo troféu da temporada após a Supertaça e ascender à liderança isolada do Campeonato no final da primeira volta; ao invés, caiu na meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting e perdeu na deslocação à Madeira para defrontar o Nacional e completar o jogo em atraso após o adiamento devido ao nevoeiro. Mais uma vez, o regresso ao Dragão trouxe a contestação.

Os primeiros sinais de descontentamento sentiram-se ainda na Choupana, após o final da partida e na saída para o aeroporto. Depois de uma derrota muito marcada por uma primeira parte com dois golos sofridos, nenhum remate enquadrado à baliza dos insulares e apenas sete ações com bola na área contrária, os adeptos azuis e brancos mostraram lenços brancos e pediram a demissão de Vítor Bruno. Já na chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, o diretor Jorge Costa e Diogo Costa ainda deram autógrafos mas um pequeno grupo de adeptos voltou a manifestar a frustração pelo desaire, visando também o presidente André Villas-Boas, que liderou como é habitual a comitiva dos dragões e voltou a ouvir frases como “Ide embora, traidor”.

A chegada ao Porto foi marcada por um forte dispositivo policial no aeroporto que chegou a levantar reações negativas dos próprios adeptos azuis e brancos pelo aparato da operação, sendo que junto à garagem do Dragão havia novo grupo, neste caso de maior número, a contestar o treinador e os jogadores pela exibição feita na Madeira diante do Nacional, num cenário que já se tinha registado noutras ocasiões. Numa delas, aquela que gerou maior ruído e contestação após a eliminação na Taça de Portugal com o Moreirense, Villas-Boas e Jorge Costa chegaram mesmo a ir falar com os adeptos antes de voltarem ao balneário.

Já esta madrugada, à semelhança do que aconteceu noutras ocasiões também junto ao Estádio do Dragão, foi colocada uma tarja junto ao Olival com a frase “Pediu-se exigência, mostrou-se incompetência. Rua!”. Mais uma vez, o destinatário foi Vítor Bruno, técnico que assume pela primeira vez uma equipa como número 1 depois de ter sido adjunto de Sérgio Conceição ainda antes da chegada do atual timoneiro do AC Milan aos azuis e brancos no verão de 2017 e de uma ascensão marcada por polémica e trocas de acusações.

Houve muita contestação na chegada da equipa do FC Porto ao Dragão, depois da derrota com o Nacional (0-2). ???? Perto do estádio dos azuis e brancos, alguns adeptos esperaram o autocarro e voltaram a ouvir-se pedidos de demissão para Vítor Bruno.#FCPorto #VitorBruno pic.twitter.com/CSOUNkwouO — A BOLA (@abolapt) January 13, 2025

Além de estar fora da Taça de Portugal e de ter perdido a possibilidade de discutir a Taça da Liga, o FC Porto ocupa nesta fase o 18.º lugar na Liga Europa com oito pontos em seis jogos (tendo a perspetiva de chegar a um lugar de apuramento direto para os oitavos como um cenário muito complicado) mas está na segunda posição no Campeonato, com menos um ponto do que o líder Sporting mas mais um do que o Benfica. Contas feitas, e olhando para os dados deste século, esta é a terceira época com percentagem mais elevada de derrotas (25%, sete desaires em 28 jogos) só superada por 2001/02 (29,1%) e 2015/16 (26,9%).

????Depois de uma sequência de 11 golos marcados sem sofrer golos, os ????dragões não marcam há 180 minutos onde sofreram três golos (dois de bola corrida e um de bola parada) pic.twitter.com/fLfKhHaXu3 — Playmaker (@playmaker_PT) January 12, 2025

O ????FC Porto fez 3 remates à baliza, o pior registo do clube nesta edição da ????????Liga Portuguesa:

3 vs Nacional [F]

3 vs Benfica [F]

3 vs SC Braga [C]

3 vs Sporting [F] pic.twitter.com/Gqtq4cicRQ — Playmaker (@playmaker_PT) January 12, 2025

Em relação ao desaire com o Nacional, o segundo consecutivo depois da derrota na meia-final da Taça da Liga pela margem mínima frente ao Sporting, sobram outros dados mais “preocupantes” sobretudo no plano ofensivo: o FC Porto somou o segundo jogo seguido sem marcar (182 minutos a zero) e igualou o pior registo de remates enquadrados na Liga (três). Os encontros como visitante continuam também a ser um calcanhar de Aquiles complicado de resolver, com apenas uma vitória nas últimas sete deslocações e mais derrotas do que vitórias nas 13 partidas como forasteiro esta temporada, numa percentagem de 46% de insucessos.

????FC Porto volta a uma sequência de derrotas consecutivas. ????Nos últimos 12 jogos, os dragões perderam por 5 vezes (5 vitórias e 2 empates). pic.twitter.com/DQZo0b4B3o — Playmaker (@playmaker_PT) January 12, 2025