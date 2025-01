A AD mantém tendência de crescimento ao registar 32,9% das intenções de voto face aos 26,9% do PS, de acordo com a sondagem encomendada à Pitagórica pela TSF, o JN, a TVI e a CNN Portugal.

É uma diferença de seis pontos percentuais, mas tendo em conta que a margem de erro é de cerca de 5 pontos percentuais, pode apontar-se ainda assim para um empate técnico. Foram realizadas para esta sondagem 400 entrevistas telefónicas.

A sondagem mostra uma subida de 4,1% para a AD — de 28,8% obtidos nas legislativas de 2024 para os 32,9% — enquanto o PS desce 1,1% — passa de 28% para 26,9%.

O Chega também demonstra uma tendência de queda de 1,8 pontos — de 18,1% votos obtidos nas legislativas para 16,3% nesta sondagem —, ao passo que tanto a IL como a CDU registam uma subida ligeira de 0,8%. Os liberais passam de 4,9% para 5,7%, enquanto que os comunistas sobem de 3,2% para 4%.

Nas descidas, BE e Livre caem 0,1%. O partido de Mariana Mortágua passa de 4,4% para 4,3% e o de Rui Tavares de 3,2% para 3,1%. Já o PAN afunda 6 décimas, de 2% para 1,4%.

A mesma sondagem aponta também para uma perceção positiva da atuação do governo de Luís Montenegro, com 62% dos inquiridos a aprovar o trabalho do executivo e apenas 32% a reprovar. 6% não sabe ou não responde.

O primeiro-ministro regista também uma taxa de aprovação de 53% (com 38% dos inquiridos a dar-lhe má nota), valores muito acima daqueles obtidos por Pedro Nuno Santos (59% dá nota negativa face a 31% positiva) e André Ventura (69% de nota negativa versus 26% de nota positiva).