O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, decidiu manter-se com o pelouro da Cultura, mesmo com o regresso do ex-vereador da Cultura, Diogo Moura (CDS), no início do mês. A decisão saiu em Boletim Municipal, no passado dia 9 de janeiro, altura em que o autarca distribuiu formalmente os pelouros pelos vereadores.

Carlos Moedas assumiu a Cultura em maio do ano passado, na sequência da saída de Diogo Moura (até então vereador da Cultura, Economia e Inovação), que suspendeu o mandato em virtude do processo judicial em que se viu envolvido. No lugar do vereador, assumiu funções e restantes pelouros Joana Oliveira e Costa, eleita pelo CDS.

Agora, e após o regresso, o despacho municipal dá conta que Diogo Moura ficou com os pelouros de Economia e Inovação, Orçamento Participativo, Toponímia e Relação com as Juntas de Freguesia. O Observador contactou Carlos Moedas sobre os motivos que o levaram a decidir manter-se com a pasta, bem como Diogo Moura, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.

Diogo Moura suspendeu o mandato na Câmara de Lisboa a pedido de Carlos Moedas em maio de 2024, dias depois de ter sido acusado do crime de fraude em eleições internas do CDS. Acabaria por não ser pronunciado pelos crimes. A decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal, em novembro de 2024, justificava que o crime imputado, “no decorrer de eleições internas dos partidos, não está tipificado na lei portuguesa”. Na última semana, após o regresso de Diogo Moura ao executivo municipal, um grupo de cerca de 50 militantes do CDS-PP pediu que o Conselho Nacional de Jurisdição do partido avançasse para um inquérito interno sobre o caso, reportou a CNN.