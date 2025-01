O consumo de álcool adulterado causou 11 mortes em Istambul, no período de 254 horas, e dezenas de internamentos, informou a agência noticiosa turca Anadolou.

“38 pessoas, das quais 26 estrangeiras, foram admitidas em vários hospitais da cidade, depois de terem consumido álcool adulterado. Onze das que entraram nos hospitais nas últimas 24 horas morreram”, acrescentou o meio.

Em 2024, a mesma situação, na mesma cidade, envolveu 110 pessoas, das quais 48 faleceram, recordou a autarquia, em comunicado.

A mistura de metanol, um álcool tóxico utilizado na indústria e em produtos domésticos, é considerada como a principal suspeita da situação. Esta substância é utilizada na produção de líquidos para lavar louça, vernizes ou fotocopiadoras.

O metanol pode ser misturado com outros tipos de álcool para aumentar a potência ou reduzir o preço, mas pode provocar cegueira, lesões do fígado e a morte.

As intoxicações com álcool adulterado são frequentes na Turquia, onde a produção clandestina cresceu acentuadamente depois da subida dos impostos sobre as bebidas alcoólicas.