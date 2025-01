O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmou esta terça-feira que o governo cubano irá libertar 553 prisioneiros depois de uma discussão com o Vaticano. Horas antes deste comunicado presidencial, Joe Biden anunciou que iria remover Cuba da lista de Estados que patrocinam terrorismo, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano não menciona qualquer correlação entre os dois anúncios.

“Como é prática corrente no nosso sistema jurídico, tomámos a decisão unilateral e soberana de conceder a liberdade a 553 pessoas condenadas por vários crimes”, escreve o Chefe de Estado na rede social X. Díaz-Canel menciona também as “relações próximas e fluidas” com o Vaticano e refere o “espírito do ano jubilar de 2025”, declarado pelo Papa Francisco.

Como es práctica habitual en nuestro ordenamiento legal, tomamos la decisión unilateral y soberana de otorgar la libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos.https://t.co/N8SaUymRi1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 14, 2025

No comunicado anexado à publicação do Presidente, o Ministério indica que “mais de 10 mil pessoas” foram libertadas entre 2023 e 2024, “com diferentes tipos de benefícios disponibilizados pela lei”.

“As libertações são efetuadas com base numa análise cuidadosa das diferentes modalidades contempladas na legislação e no âmbito do carácter justo e humanitário do sistema penal e penitenciário cubano. Estas pessoas receberão gradualmente os respetivos benefícios”, lê-se no comunicado.