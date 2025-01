"Discriminação positiva" de não residentes e o "estrangulamento financeiro" devido ao Zolgensma. A audição do ex-presidente do Santa Maria

Tratamentos a não residentes causaram “transtornos de tesouraria” e “desconforto” nos médicos

O ex-presidente do Santa Maria explicou aos deputados que pediu uma reunião ao ministério para discutir o financiamento. Daniel Ferro pediu à tutela para se encontrar “um instrumento para financiar o tratamento em coerência com o que o Governo [PS] tinha decidido em 2018”, quando “assumiu o financiamento centralizado desta patologia”. No entanto, o hospital nunca foi ressarcido das verbas gastas com o Zolgensma e não previstas no Orçamento da instituição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em relação à carta redigida pelos neuropediatras do Santa Maria a contestar o tratamento, o responsável corroborou “o desconforto” manifestado pelos clínicos. “Os termos em que a carta está escrita é um sinal de desconforto quanto à questão de estarmos a tratar doentes (que embora cidadãos portugueses) vêm a Portugal só para beneficiar de um tratamento, quando o SNS tem carências“, questionou Daniel Ferro, sublinhando que os cidadãos não residentes são discriminados positivamente.

“A carta levanta questões muito relevantes sobre o SNS e como devemos considerar estas questões. Sem querer, podemos estar a discriminar positivamente os utentes com nacionalidade portuguesa que não residem no país — e que, em vez de terem uma oportunidade de tratamento, têm duas. Uma por um lado e outra por outro”, criticou Daniel Ferro, referindo-se ao SNS e aos sistemas de saúde dos países onde vivem. “Têm acesso a dois sistemas e os outros só têm acesso a um. Alguma coisa deveria ser feita para regulamentar”, realçou, acrescentando que “é motivo de reflexão”.

Daniel Ferro considerou que a decisão de tratar as gémeas luso-brasileiras com o Zolgensma “terá sido uma boa decisão do ponto de vista clínico”, e recusou que tenha sido exercida qualquer pressão. “Terá sido uma boa decisão do ponto de vista clínico. Não sei se foi uma boa decisão do ponto de vista institucional. Esta decisão fez critério para as decisões seguintes. Apesar de tudo, alguma ponderação foi introduzida. Se tivesse havido pressão, o medicamento não teria sido aplicado em junho [de 2019], mas sim em fevereiro ou março“, defendeu o ex-presidente do Santa Maria.

No entanto, quando questionado sobre se agiria da mesma forma em relação às gémeas luso-brasileiras se fosse confrontado com o caso hoje, o ex-presidente do Santa Maria foi claro. “Logicamente que não, o que parece estar por detrás disto é uma coisa impensável”. “Obviamente, com a informação que tenho hoje, teríamos tido cautelas não era redobradas, era quintuplicadas sobre esta situação”, disse Daniel Ferro.

[Já saiu o quinto episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto episódio]

Lei não foi cumprida na referenciação das gémeas para a consulta, admitiu ex-presidente do Santa Maria

Logo no início da audição, que durou cerca de duas horas, o administrador hospitalar de carreira reconheceu (à semelhança do que já tinham feito vários médicos do Santa Maria) que a lei não foi cumprida na marcação da consulta para as gémeas luso-brasileiras. “A portaria [de referenciação] constitui um processo de garantia de equidade. Sempre que possível todos deveriam cumpri-la e respeitá-la”, disse Daniel Ferro, em resposta ao deputado do PSD Nuno Gonçalves, admitindo que, no caso das gémeas, a portaria não foi respeitada.

No entanto, o administrador hospitalar considera que a situação das gémeas era uma situação particular e incomum. “Havia situações particulares que não eram comuns. A um utente comum diríamos ‘tem de dizer ao seu médico de família para o referenciar e, depois, daremos acompanhamento à situação’”, referiu, acrescentando que, neste caso, “a intenção do diretor clínico foi simplificar um processo que tinha algumas formalidades que não terão sido cumpridas”.

O ex-presidente do Hospital de Santa Maria revelou, perante os deputados, que as instituições do SNS recebem pedidos de utentes encaminhados pelas autoridades de saúde. “Os gabinetes recebem, com alguma frequência, pedidos de acesso ou de continuidade. [Os utentes] escrevem para as autoridades de saúde e enviam para as instituições apreciarem. E as instituições apreciam. É comum, acontece provavelmente todos os dias”, reconheceu Daniel Ferro, defendendo que esse não é “um processo anómalo”. No entanto, Daniel Ferro considerou que “não é normal que o Ministério da Saúde peça para marcar uma consulta ou fazer um tratamento.

Questionado sobre a intervenção do ex-diretor clínico neste caso, Daniel Ferro disse subscrever a declaração inicial feita por Luís Pinheiro na CPI e defendeu que Pinheiro não deu indicação para que a consulta fosse marcada. “Sinalizar não é dar uma indicação para se fazer algo”, sublinhou Daniel Ferro, recordando que a decisão coube “na autonomia da direção clínica”.

Quando confrontado com o caso das gémeas e com a indicação clínica para as crianças serem tratadas com Zolgensma, Daniel Ferro disse ter confiado na decisão clínica da médica Teresa Moreno. “Não entendi que o tratamento fosse indevido, baseado no juízo clínico feito pela pessoa que tinha competência para dizer se a situação era ou não justificada”, referiu.