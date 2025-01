Deram entrada nesta segunda-feira quatro processos no Tribunal Superior de Los Angeles, todos eles visando a empresa elétrica Southern California (SCE) pelo seu alegado papel na origem do fogo de Eaton, um dos dois de maior dimensão que já consumiram vastas áreas áreas da cidade norte-americana desde 7 de janeiro.

De acordo com a agência Reuters e de vários meios da imprensa norte-americana, como o Los Angeles Times, apesar das autoridades ainda não terem concluído qual a origem do incêndio de Eaton, as ações judiciais estão a ser avançadas citando relatos de testemunhas oculares e imagens captadas no dia 7 de janeiro. Estas parecem mostrar um incêndio na base de uma torre de transmissão pertencente à Southern California Edison, antes do forte vento de Santa Ana que se fazia sentir espalhar rapidamente as chamas.

Os processos foram intentados em nome de proprietários de casas, inquilinos, proprietários de empresas e outros com propriedades destruídas pelo incêndio de Eaton na área de Altadena, que já consumiu uma área de 57 quilómetros quadrados.

“Acreditamos que o incêndio de Eaton foi provocado pelo facto de a SCE não ter desenergizado os seus cabos aéreos, que atravessam Eaton Canyon”, disse Richard Bridgford, advogado que representa um dos proprietários locais a avançar com um processo, ao Los Angeles Times.

O mesmo jornal adianta que as três outras ações intentadas esta segunda-feira assentam na mesma acusação, sendo que uma é em representação de um trabalhador da FedEx que perdeu a sua casa em Altadena, outra em representação de um proprietário que arrendou a sua propriedade em Altadena e a última em representação de vários proprietários de casas em Altadena.

Segundo a Reuters, que consultou os processos, uma das ações judiciais cita o depoimento de Brendan Thorn, homem que foi entrevistado pela sucursal local da ABC News e que disse ter visto fogos “à altura do joelho” à volta das torres de transmissão pouco depois do início do incêndio.

Outra fonte citada para apontar o dedo à SCE são os dados da empresa de monitorização elétrica Whisker Lab, que indicam que a rede na zona sofreu várias interrupções potencialmente causadoras de faíscas que levaram ao incêndio. Um dado relevante ainda é o facto da empresa já ter sido anteriormente responsável por outros fogos florestais.

Jeff Monford, um porta-voz da SCE, disse ao Los Angeles Times que a empresa tem conhecimento dos processos, mas ainda não foi notificada. “A SCE irá analisar a queixa quando a receber. A causa do incêndio continua a ser investigada”, afirmou.

A posição pública da empresa tem sido de não acreditar que a sua torre de transmissão tenha sido responsável pelo incêndio. Durante a manhã de segunda-feira, Pedro Pizarro, o diretor executivo da Edison International — empresa-mãe da SCE —, disse numa entrevista à CNBC que não foram detetadas anomalias técnicas nos seus equipamentos, sendo que é “típico vermos isso quando há uma faísca proveniente de um equipamento”. “Pode haver outro mecanismo causador. Infelizmente, ainda não nos conseguimos aproximar das linhas”, apontou.

Entretanto, a empresa diz ter recebido avisos da parte das companhias de seguros para preservar as provas relacionadas com o incêndio de Eaton, acrescentando que o incêndio poderia alegadamente ser atribuído às suas instalações de serviços públicos. Por força da suspeitas do envolvimento da sua sucursal neste desastre, a Edison International já registou uma queda de 27% no valor das suas ações.

Os incêndios em Los Angeles mantém-se ainda ativos em duas principais frentes, em Eaton e Palisades, tendo já causado a morte de 24 pessoas e destruído ou danificado 13200 estruturas. Há 23 pessoas desaparecidas.